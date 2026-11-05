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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الإنفلونزا مجرد دور برد عادي؟.. تحذير من مضاعفات خطيرة تهدد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع دخول موسم الخريف والشتاء، تتزايد فرص الإصابة بالعدوى التنفسية، وعلى رأسها الإنفلونزا الموسمية، التي يخطئ البعض في التعامل معها باعتبارها مجرد نزلة برد عادية، رغم ما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما دفع وزارة الصحة والسكان إلى التحذير من الاستهانة بأعراضها والتأكيد على أهمية الوقاية والتطعيم السنوي.

أعراض الإنفلونزا.. كيف تفرق بينها وبين نزلة البرد؟

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من التعامل مع الإنفلونزا الموسمية باعتبارها نزلة برد عادية، موضحًا أن الإصابة بفيروس الإنفلونزا تكون أكثر شدة من نزلات البرد التي تسببها فيروسات تنفسية أخرى.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية مروة فهمي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإنفلونزا تتميز بظهور أعراضها بصورة مفاجئة، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والعضلات والصداع والإجهاد الشديد والسعال، مشددًا على ضرورة عدم الاستهانة بهذه الأعراض.

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كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للمضاعفات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا، وفي مقدمتها كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا، والأطفال دون الخامسة، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف أن قائمة الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل المصابين بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض الصدرية وأمراض الكلى والكبد، إلى جانب الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى ضعف المناعة.

بعد تحذيرات عن الطقس.. ارشادات للحماية من نزلات البرد

«الصحة» تحدد التوقيت الأنسب للحصول على لقاح الإنفلونزا

وشدد عبد الغفار على أهمية الحصول على التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، موضحًا أن فترة تغير الفصول، مع بداية الخريف والشتاء، تعد التوقيت الأنسب للحصول على اللقاح والاستفادة من الحماية التي يوفرها، لافتًا إلى إمكانية الحصول عليه في أي وقت من العام.

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هل يمنع لقاح الإنفلونزا الإصابة بالفيروس؟

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن التطعيم لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بصورة كاملة، لكنه يقلل احتمالات العدوى لدى بعض الأشخاص، ويسهم بصورة كبيرة في تخفيف شدة الأعراض والحد من المضاعفات الصحية، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

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