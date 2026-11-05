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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تشهد حالة الطقس في البلاد تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة، بعد موجة من الارتفاعات في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وسجلت خلالها القاهرة ما بين 30 و32 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا، لتعود الأجواء الخريفية المعتدلة من جديد.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرًا من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وفرص سقوط الأمطار على عدد من المحافظات، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر.
 

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

وأوضح الدكتور محمود شاهين أن البلاد شهدت خلال الـ72 ساعة الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث سجلت القاهرة ما بين 30 و32 درجة مئوية، بينما جاءت هذه الارتفاعات نتيجة تأثر الجمهورية بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية.

وأضاف أن التغيرات الجوية المرتقبة ستبدأ مع تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، لتعود الأجواء الخريفية المعتدلة مرة أخرى، مع طقس معتدل خلال ساعات النهار، يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على القاهرة من المتوقع أن تتراوح خلال الأسبوع المقبل بين 25 و26 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 23 و24 درجة، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، لتسجل نحو 31 و32 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات وصلت إلى 35 و36 درجة خلال موجة الارتفاع الأخيرة.

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، كشف شاهين أن البلاد ستتأثر خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكوّن السحب على مناطق شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ستكون صاحبة النصيب الأكبر من فرص سقوط الأمطار، والتي تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، مع احتمالية زيادتها لتصبح غزيرة على بعض المناطق، خاصة يوم الجمعة.

أما بالنسبة للقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، فأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء الخميس على مناطق محدودة، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية، على أن تزداد فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة، لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

تحذير من الشبورة المائية وانخفاض الحرارة ليلًا

وحذر مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات من استمرار تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة في الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، موضحًا أنها قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لا سيما الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفت إلى أن الشبورة المتوقعة خلال الأيام المقبلة ستكون أقل كثافة مقارنة بما شهدته البلاد مؤخرًا، مطالبًا قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور، خصوصًا خلال فترات الصباح الباكر.

وفي المقابل، أكد شاهين أن حالة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر مستقرة، وأن الأجواء تسمح بممارسة أنشطة الصيد والملاحة البحرية، مع وجود نشاط محدود للرياح على بعض المناطق، دون تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية.

الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الملابس

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور محمود شاهين نصيحة للمواطنين بضرورة الانتباه إلى التغيرات في درجات الحرارة، خاصة مع الانخفاض المتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مؤكدًا أهمية اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأشخاص الذين يخرجون في الصباح الباكر أو يعودون إلى منازلهم في ساعات الليل المتأخرة عليهم ارتداء ملابس أكثر دفئًا، تجنبًا للتعرض لنزلات البرد نتيجة التغير الملحوظ في درجات الحرارة.

وشدد على ضرورة عدم التسرع في تخفيف الملابس مرة أخرى مع بداية تحسن الأجواء نهارًا، خاصة أن الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل سيكون ملحوظًا خلال الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة الطقس القاهرة الأمطار الأرصاد

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