السياحة والاسترداد الأثري.. أبرز ملفات مباحثات مصر وعُمان بجناح القاهرة في بورصة لندن

التقى وزير وزير السياحة والآثار، بإبراهيم بن سعد البوسعيدي وزير التراث والسياحة بسلطنة عُمان، والوفد المرافق له، بالجناح المصري المُشارك في البورصة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الرسمية التي يعقدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2026).

وزير السياحة والآثار

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، والحرص على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات متميزة، بما يُسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالي السياحة والآثار.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين بصورة أكبر، وسبل تبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الترويج والتسويق السياحي، والتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال العمل الأثري وملف استرداد الآثار.

كما قام الوزيران باستعراض كل منهم المستجدات التي يشهدها قطاعي السياحة والآثار في كل من مصر وسلطنة عُمان، والجهود المبذولة لتطويرهما، وأبرز التحديات التي يواجهونها وسبل التعامل معها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والأستاذة ياسمين سامي سكرتير أول بالسفارة المصرية لدى المملكة المتحدة.