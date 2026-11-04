من أصول فلسطينية.. رواء رمان أول مسلمة تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا

حققت المرشحة الديمقراطية رواء رمان إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بفوزها بعضوية مجلس شيوخ ولاية جورجيا عن الدائرة السابعة، في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أُجريت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وتقدمت رمان على منافسها الجمهوري أياز شيخ، لتصبح أول أمريكية من أصول فلسطينية تصل إلى مجلس شيوخ ولاية جورجيا.

وعلّقت رمان على فوزها قائلة: "لقد كتبنا التاريخ"، في إشارة إلى كونها أول مسلمة تحقق هذا المنصب في الولاية.

من هي رواء رمان؟

وُلدت رواء رمان عام 1993 في العاصمة الأردنية عمّان لعائلة فلسطينية، وانتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها، لتستقر في ولاية جورجيا.

وحصلت على درجة بكالوريوس الآداب في السياسة من جامعة أوغليثورب عام 2015، ثم ماجستير في السياسة العامة من كلية ماكورت للسياسة العامة بجامعة جورج تاون عام 2019.

وكان عام 2022 محطة بارزة في مسيرتها، بعدما فازت بعضوية مجلس نواب ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي، وحصلت على 57.7% من الأصوات، لتصبح أول امرأة مسلمة تُنتخب لعضوية المجلس، وأول امرأة مسلمة وفلسطينية تتولى منصبًا تشريعيًا في الولاية.

وفي أكتوبر 2025، أعلنت رمان ترشحها لمنصب حاكم ولاية جورجيا في انتخابات 2026، قبل أن تحوّل جهودها للترشح إلى مجلس شيوخ الولاية، مركزة في حملتها على قضايا رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، ودعم المشاريع الصغيرة، وتمويل التعليم، وحماية حقوق التصويت.