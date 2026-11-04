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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيسان باترول تتحول إلى سيارة سفاري مكشوفة وتجهيزات خاصة للطرق الوعرة

نيسان باترول
نيسان باترول
كريم عاطف

تستعد شركة نيسان للكشف عن نسخة استثنائية من سيارتها باترول خلال فعاليات معرض سيما 2026 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، بعدما خضعت السيارة لسلسلة من التعديلات الجذرية التي حولتها إلى مركبة سفاري مكشوفة، تستهدف استكشاف الغابات والمحميات الطبيعية والتعامل مع التضاريس الصعبة.

وتأتي النسخة نيسان باترول ضمن مشروعات نيسان الاختبارية التي تستعرض من خلالها الإمكانات المختلفة لطراز باترول، وذلك بعد تقديم تصور مخصص للقيادة الصحراوية خلال دورة المعرض السابقة، وتختلف النسخة الجديدة بصورة واضحة عن السيارة التقليدية، إذ تخلت الشركة عن السقف المعدني بالكامل واستبدلته بقفص حماية أنبوبي يمتد أعلى المقصورة، بما يمنح الركاب رؤية مفتوحة للطبيعة المحيطة.

كما أعادت نيسان تصميم الجزء الخلفي من المقصورة، من خلال تركيب مقاعد طولية متقابلة، تسمح للركاب بمراقبة الحياة البرية والمناظر الطبيعية أثناء الرحلات، على غرار التجهيزات المستخدمة في سيارات السفاري داخل المحميات.

ولم تتوقف التعديلات عند التصميم الخارجي، إذ حصلت السيارة على تجهيزات ميكانيكية مخصصة للطرق الوعرة، أبرزها عجلات اختبارية من نيسمو بقياس 18 بوصة، محاطة بإطارات يوكوهاما ضخمة بقياس 37 بوصة، صممت للتعامل مع الأراضي الطينية والأسطح غير المستوية.

وزودت نيسان السيارة بنظام تعليق خاص من شركة CJD Racing، يتضمن مدى حركة أكبر للعجلات وممتصات صدمات عالية الأداء قابلة للتعديل، بالإضافة إلى خزانات خارجية وتجهيزات للتحكم في حركة نظام التعليق، كما جرى توسيع عرض المسار مقارنة بالنسخة القياسية من أرمادا، لاستيعاب العجلات الأكبر وتحسين الثبات على الطرق الصعبة.

وشملت التعديلات أيضا تركيب صدامات فولاذية مصممة خصيصا للمشروع، ورفارف عريضة، إلى جانب مجموعة من مصابيح نيسمو المخصصة للقيادة خارج الطرق المعبدة، مع وحدات إضاءة إضافية في الصدام الأمامي وأعلى قفص الحماية لتحسين الرؤية خلال الرحلات الليلية.

وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة التي طالت الهيكل والتجهيزات، احتفظت باترول بمنظومة الدفع الأصلية، التي تعتمد على محرك V6 توين تيربو سعة 3.5 لتر، بقوة 425 حصانا، دون الإعلان عن تعديلات على المكونات الداخلية للمحرك أو زيادة قدرته.

واكتفت نيسان بإضافة نظام عادم رياضي من نيسمو، بهدف تغيير صوت المحرك وتحسين تدفق غازات العادم، دون الكشف عن أي زيادة رسمية في القوة.

وتظل هذه السيارة نموذجا اختباريا مخصصا للاستعراض، ولم تعلن نيسان عن خطط لتحويلها إلى نسخة إنتاجية متاحة للبيع، لكنها تقدم تصورا جديدا لكيفية تطوير قدرات باترول في مغامرات الطرق الوعرة والرحلات الاستكشافية.

نيسان باترول معرض سيما 2026 مدينة لاس فيجاس الأمريكية نيسان باترول سيارة سفاري

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