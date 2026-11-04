بورتو يكتسح نابولي برباعية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق بورتو البرتغالي نظيره نابولي الإيطالي، برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت رباعية بورتو عن طريق يان بيدناريك وجابرييل فيجا وجاكوب كيويور وسامو أمودوريون في الدقائق 11، 71، 80، 90+1.

فيما جاء هدف نابولي عن طريق سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 43.

وشهدت الدقيقة 88، حصول رافا مارين لاعب نابولي على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل بورتو كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: ألبرتو كوستا، يان بيدناريك، جاكوب كيور، مارتيم فيرنانديز.

خط الوسط: بابلو روزاريو، جابري فيجا، فيكتور فروهولدت.

خط الهجوم: بيبي، أندريه سيلفا، بورخا ساينز.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: أنطونيو فيرجارا، أمير رحماني، رافا مارين، سام بوكيما.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، فرانك أنجيسا، بيلي جيلمور.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، كيفين دي بروين، راسموس هويلوند.