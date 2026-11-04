الصين: مساع لعقد قمة «صينية - روسية - أمريكية» على هامش منتدى «أبيك»

أعلنت الصين أنها تتواصل حاليا مع الأطراف المعنية بشأن عقد قمة ثلاثية تجمع الصين وروسيا والولايات المتحدة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - إن الصين تجري اتصالات مع الأطراف المعنية بشأن عقد لقاء ثلاثي يجمع قادة كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة على هامش قمة (أبيك) التي ستستضيفها مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

وجاءت تصريحات ماو ردا على سؤال حول ما إذا كان يجري الترتيب لعقد قمة ثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة على هامش اجتماعات (أبيك)، بحسب الخارجية الصينية.

ومن المقرر أن تستضيف الصين الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات "أبيك" في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين هذا الحدث، بعد استضافته في شنغهاي عام 2001 وبكين عام 2014. وتحمل قمة هذا العام شعار "بناء مجتمع في آسيا والمحيط الهادئ لتحقيق الازدهار المشترك".