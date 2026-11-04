القنصل المصري بالرياض: بدء استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية

كشف السفير ياسر هاشم، القنصل العام المصري بالرياض، تفاصيل بدء إجراءات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، من خلال تعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية وتوفير الوقت والجهد عليهم دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.

موعد تسلم بطاقات الرقم القومي للمصريين بالسعودية

وقال القنصل العام بالرياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن وزارة الخارجية تواصل جهودها لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء مصر بالخارج، والتيسير عليهم في استخراج وتجديد الوثائق والمستندات الرسمية المهمة.

وأوضح هاشم أن السفارة والقنصليات المصرية في المملكة تعمل على تسهيل حصول المواطنين على جوازات السفر وغيرها من الأوراق الرسمية، مشيرًا إلى أن القنصلية العامة في الرياض وجدة تستقبل المصريين على مدار العام لتقديم الخدمات القنصلية المختلفة.

وأضاف أن هناك تعاونًا بين وزارتي الخارجية والداخلية، من خلال إرسال لجنة مختصة من وزارة الداخلية إلى مقر القنصلية، لتلقي طلبات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، بما يتيح للمصريين تقديم الأوراق المطلوبة والحصول على الخدمة من داخل المملكة.

وأشار القنصل العام إلى أن إجراءات إصدار البطاقات تتضمن إرسال المستندات إلى القاهرة لاستكمال عملية الإصدار، ثم إعادتها إلى المملكة، على أن تصل البطاقة إلى المواطن خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، مؤكدًا أن هذه الخدمة تستهدف توفير الوقت والجهد على المصريين المقيمين بالسعودية.

وأكد هاشم أن التعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية دائم ومستمر، ويأتي في إطار توجهات الجمهورية الجديدة لحماية ورعاية المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية كثف جهوده خلال الشهرين الماضيين لإتاحة أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين وتطوير آليات تقديمها.

وفي سياق متصل، أوضح القنصل العام أن القنصلية عملت على تسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني للمصريين المقيمين بالمملكة، بما يسمح لهم بالتقدم للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، مع تنظيم عملية دخول المواطنين للتسجيل، ومنع التكدس داخل مقار تقديم الخدمات.

وأضاف هاشم أن القنصلية جمعت بيانات الحالات المرضية بين المصريين المقيمين بالخارج، تمهيدًا للانتقال إليهم وتقديم الخدمات القنصلية المطلوبة، موضحًا أن الزيارات ستتم غدًا ويوم الجمعة، بهدف الوصول إلى هذه الحالات وتيسير حصولها على الخدمات دون مشقة الانتقال إلى مقر القنصلية.