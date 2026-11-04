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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راشد الماجد يفتتح جولته الغنائية من موسم الرياض 7 بحفل استثنائي برعاية هيئة الترفيه

راشد الماجد
راشد الماجد
تقى الجيزاوي

يستعد سندباد الأغنية الخليجية، النجم السعودي راشد الماجد، للقاء جمهوره في واحدة من أبرز الأمسيات الغنائية المنتظرة ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، وذلك من خلال حفل جماهيري ضخم يُقام يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبإشراف وتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى، ليكون انطلاقًا لجولته الغنائية الجديدة، وسط توقعات بأن يشكل الحفل إحدى أبرز المحطات الفنية الخليجية لهذا العام.

ويحتضن مسرح «محمد عبده أرينا – بنك الإمارات دبي الوطني» هذه الأمسية، التي يلتقي خلالها راشد الماجد جمهوره في تجربة غنائية وموسيقية استثنائية، يستعيد فيها مجموعة من أبرز أعماله التي صنعت نجاحه على مدار مشواره الفني، وترك من خلالها بصمة مميزة في ذاكرة الأغنية الخليجية والعربية.

ويأتي اختيار راشد الماجد لموسم الرياض محطة أولى في جولته الغنائية الجديدة، تأكيدًا على مكانة الموسم بوصفه إحدى أبرز المنصات الفنية والترفيهية في المنطقة، كما يعكس الحضور الجماهيري الكبير الذي يحظى به النجم السعودي، صاحب المسيرة الحافلة بالعطاءات والنجاحات، والذي استطاع أن يحافظ على موقعه بين أبرز نجوم الغناء في المملكة والخليج والوطن العربي.

ويصاحب راشد الماجد خلال الحفل فرقة موسيقية ضخمة تضم نخبة من أمهر العازفين، بقيادة المايسترو وليد فايد، في توليفة موسيقية تراهن على تقديم ليلة طربية متكاملة، تجمع بين جمال اللحن وقوة الأداء والإحساس الذي يميز صوت راشد الماجد.

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أغنياته الشهيرة، التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة، ليقدم لجمهوره مزيجًا من القديم والجديد، متنقلًا بين الطرب الأصيل والأغنيات المفعمة بالشجن والإحساس والإيقاعات الخليجية والأنماط الموسيقية الحديثة، في سهرة ينتظر أن تحمل الكثير من اللحظات الفنية المميزة.

ويحمل الحفل أهمية خاصة لدى محبي صاحب أغنية «المسافر»، الذين يترقبون ظهوره على مسرح محمد عبده أرينا، للاستمتاع بأدائه الحي وأبرز محطاته الغنائية، في ظل ما يتمتع به من شعبية واسعة وحضور استثنائي في الحفلات الجماهيرية.

وفور الإعلان عن تفاصيل الحفل وموعد إقامته يوم 12 نوفمبر الجاري، تصدر اسم راشد الماجد والملصق الدعائي للأمسية المشهد الفني، وسط اهتمام جماهيري .

راشد الماجد الهيئة العامة للترفيه مسرح «محمد عبده

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