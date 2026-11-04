يسرا تدعم أشرف زكي: أنت نقيبي وأفتخر بيك وشفت بنفسي قد إيه بتتعب

وجهت الفنانة يسرا دعمها الكامل للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدة تمسكها به نقيبًا للفنانين.

وقالت يسرا في منشورها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك : "الدكتور أشرف زكي، أنت نقيبي وأفتخر بيك، وبكل المجهود اللي بتبذله من أجل النقابة وأعضائها وكيان الفن المصري. أنا شفت بنفسي قد إيه بتسعى وبتتعب، وقد إيه حريص على الوقوف جنب كل فنان، الكبير قبل الصغير، والحفاظ على كرامة الفنان وحقوقه".

وأضافت: "أنا متمسكة بيك كنقيب، وبقدر كل اللي قدمته وبتقدمه، ومؤمنة بقيمة وجودك ودورك في خدمة الفنانين والحفاظ على كيان الفن. كل الدعم والاحترام والتقدير ليك، وربنا يقويك دايمًا".

وتأتي رسالة يسرا ضمن موجة دعم واسعة من نجوم الفن للدكتور أشرف زكي، بعد أن أعلنت كل من نيللي كريم وروجينا ودينا الشربيني وشيماء سيف دعمهن له خلال الساعات الماضية، مؤكدات أن وجوده في منصبه يمثل قيمة كبيرة للفنانين وللنقابة.