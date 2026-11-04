الألمان وصلوا عرين الملك .. بعثة فرايبورغ تهبط في طرابزون استعدادا لمواجهة صلاح

بعثة فرايبورغ الألماني وصلت إلى مطار طرابزون، مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة محمد صلاح ورفاقه الخميس، في الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي.

فرايبورغ داخل المباراة بـ3 نقاط من مباراتين، بعدما كسب يابلونيتس التشيكي 3-2، قبل ما يتلقى هزيمة قاسية أمام موناكو بثلاثية نظيفة.

لكن الفريق الألماني استعاد توازنه مؤخرا بانتصارين متتاليين على فولفسبورغ وأوغسبورغ.

صلاح سجل في أول مباراتين أوروبّيتين مع طرابزون، وعينه على الهدف الثالث أمام فرايبورغ.

أما العاصفة السوداء، فبتدخل اللقاء بـ6 نقاط من انتصارين، وهدفها تكمل بالعلامة الكاملة وتقترب خطوة جديدة من التأهل المباشر لدور الـ16.

المواجهة الخميس في بابارا بارك!

الخميس 5 نوفمبر 2026

7:45 مساء بتوقيت القاهرة

دوري المؤتمر الأوروبي – الجولة الثالثة