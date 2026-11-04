فضيحة كروية في البرازيل.. طرد 51 لاعبًا وإداريًا في مباراة واحدة

شهدت إحدى مباريات البرازيل أشهر واقعة في تاريخ كرة القدم، بعد طرد 51 شخصا باشتباك أعضاء الفريقين مما أدى إلى تدخل الشرطة العسكرية في الولاية لفض الاشتباك.

وكانت المباراة ضمن منافسات بطولة ولاية ميناس جيرايس تحت 20 عامًا، بين فريقي أوبرلانديا وماموري.

وكانت مباراة في الأرجنتين عام 2011 بين فريقي أتلتيكو كلايبولي وفيكتوريانو أريناز قد شهدت رفع البطاقة الحمراء 36 مرة وهو الرقم القياسي المسجل في موسوعة "غينيس".

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل اندلاع شجار بعد الدقيقة 54 بين أعضاء الفريقين امتد لجميع الطاقم الفني وحتى جامعي الكرات.

كشفت صحيفة "أو تيمبو" البرازيلية أن الحكم أنهى المباراة بعدما طرد 43 لاعباً و8 أشخاص من أعضاء الطاقم الفني والإداري وتحول ملعب "بارك دو سابيا" إلى ساحة معركة قبل تدخل الشرطة العسكرية لفض الاشتباكات.

وكشف مدير الملعب عن وقوع أضرار جسيمة في المرافق، وطالب بتدخل الشرطة، إذ أرفق في تقريره تعرض 14 باباً للتلف إلى جانب مغاسل الغسيل والصنابير والمراحيض والمقاعد الخشبية والتمديدات الكهربائية وأحواض الجاكوزي.