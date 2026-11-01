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ترامب يرفض لقاء فلافيو بولسونارو بعد خسارته انتخابات البرازيل.. وموجة سخرية تجتاح الإنترنت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرفض لقاء فلافيو بولسونارو بعد خسارته انتخابات البرازيل.. وموجة سخرية تجتاح الإنترنت

ترامب
ترامب
محمد على

في تصريح له، أكد دونالد ترامب أنه لا توجد لديه خطط للقاء السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السيناتور مرحب به للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية.


وأثار وصول فلافيو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، موجة واسعة من الصور الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي في البرازيل، حصدت مئات الآلاف من الإعجابات والمشاركات.

وشهدت الانتخابات التي جرت الأحد الماضي فوز لولا دا سيلفا على منافسه فلافيو بولسونارو، الذي أعلن أنه لا يعتزم مُغادرة البرازيل، قبل أن يُغادر البلاد بعد ذلك بوقت قصير، ويصل إلى ميامي الأربعاء.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في فوز لولا دا سيلفا، مع الحضور غير المسبوق لأنصار اليسار البرازيلي على المنصات الرقمية، فيما أطلقت سلسلة الأحداث التي أعقبت الانتخابات موجة من الميمات السياسية، استعان بعضها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.


 

ترامب للقاء السيناتور البرازيلي بولسونارو أمريكا

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