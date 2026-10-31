انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 520 جنيها، مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 49.4 ألف جنيه.

جرام الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بصورة طفيفة مقدارها 5 جنيهات بعد تراجع بقيمة 70 جنيهًا على مدار اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم إلى 6175 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7075 جنيها للشراء و7000 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6469 جنيها للشراء و6416 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6175 جنيها للشراء و 6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط نتشارًا 5292 جنيها للشراء و 5250 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4116 جنيها للشراء و 4083 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.4 ألف جنيه للشراء و 49 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و 3875 دولارا للبيع.