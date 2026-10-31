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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

اقتربت مدة صلاحية العرض المقدم من النادي الأهلي إلى الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، لتجديد تعاقدهما مع الفريق الأول لكرة القدم، من الانتهاء، وسط ترقب لموقف اللاعبين النهائي من العرض المقدم لهما خلال الفترة الماضية.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مدة صلاحية العرض المقدم من الأهلي إلى ياسر إبراهيم ومحمد هاني قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلقي النادي ردًا من الثنائي، قد يصدر بيانًا رسميًا يعلن خلاله إغلاق ملف المفاوضات، مع تمنياته لهما بالتوفيق بعد استكمال عقديهما مع الفريق.

يأتي ذلك في ظل رغبة الأهلي في حسم الملفات المتعلقة باستقرار قائمة الفريق، وتحديد موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت

وعلى صعيد النتائج، حقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس مصر، والمنافسة على اللقب، لمواصلة حصد البطولات المحلية وإسعاد جماهيره.

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