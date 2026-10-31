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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

شيكو بانزا
شيكو بانزا
رباب الهواري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة توقيع عقوبة على الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عقب مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما قام اللاعب بخلع الشورت الخاص به وإهدائه لأحد مشجعي الفريق.

موقف رابطة الأندية من واقعة شيكو بانزا

وأوضح المصدر أن احتمالية توقيع عقوبة على شيكو بانزا من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة تبدو ضعيفة، في ظل عدم تضمن تقرير حكم المباراة أي إشارة إلى الواقعة التي قام بها اللاعب عقب نهاية اللقاء.

وأضاف أن تقرير مراقب المباراة لم يتضمن هو الآخر أي ذكر لما حدث، وهو ما يقلل من فرص اتخاذ إجراءات انضباطية ضد اللاعب بسبب هذا التصرف.

وأشار المصدر إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت لحظة قيام شيكو بانزا بخلع قميصه وإهداء الشورت لأحد المشجعين، لا تمثل مستندًا كافيًا لإصدار عقوبة من جانب رابطة الأندية.

وأكد أن الرابطة تعتمد في مثل هذه الحالات على التسجيل الأصلي للمباراة من خلال القناة الناقلة، إلى جانب التقارير الرسمية المقدمة من حكم اللقاء ومراقب المباراة، ولا تستند إلى المقاطع المتداولة بشكل منفرد لاتخاذ قراراتها.

الزمالك يحذر شيكو بانزا من الاحتفالات المبالغ فيها

وفي السياق ذاته، حرص مسؤولو نادي الزمالك على توجيه تحذير إلى شيكو بانزا، بسبب الاحتفالات المبالغ فيها، عقب قيامه بمنح الشورت الخاص به لأحد مشجعي الفريق بعد مواجهة المقاولون العرب.

وطالب مسؤولو القلعة البيضاء اللاعب بضرورة الالتزام بالسلوك المناسب خلال الاحتفال مع الجماهير، وتجنب التصرفات التي قد تثير الجدل أو تعرضه لمواقف غير ضرورية، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية ورغبة الفريق في التركيز على المنافسات المحلية والقارية.

وبذلك، لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على تعرض اللاعب لعقوبة رسمية من رابطة الأندية، مع استمرار تحذيرات إدارة الزمالك له بشأن طريقة احتفاله مع الجماهير

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