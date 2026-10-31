طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

تُعدّ الخضار السريع من الوصفات الصحية واللذيذة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

طريقة عمل خضار سريع

تتميز بسهولة إعدادها وإمكانية تقديمها كطبق جانبي أو وجبة خفيفة مع الأرز أو الخبز، يقدمة الشيف مصطفى العمدة.

المكونات لطريقة عمل خضار سريع

حبة من الكوسا مقطعة إلى شرائح

حبة من الجزر مقطعة إلى شرائح

حبة من الفلفل الرومي مقطعة إلى شرائح

حبة من البصل مقطعة إلى شرائح

كوب من البروكلي أو الفاصوليا الخضراء

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

فصان من الثوم المفروم

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا، حسب الرغبة

طريقة عمل خضار سريع

اغسلي الخضار جيدًا وقطعيها إلى قطع متقاربة في الحجم حتى تنضج بالتساوي. سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة. أضيفي البصل والثوم وقلّبيهما لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تفوح رائحتهما. أضيفي الجزر والبروكلي وقلّبي المكونات لمدة ثلاث دقائق. أضيفي الكوسا والفلفل الرومي، ثم تبّلي الخضار بالملح والفلفل الأسود والبابريكا. قلّبي الخضار باستمرار لمدة خمس إلى سبع دقائق حتى تنضج مع بقائها محتفظة بقوامها المقرمش. أضيفي صلصة الصويا في الدقائق الأخيرة، وقلّبي المكونات جيدًا. ارفعي الخضار عن النار وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخبز.

نصائح لتحضير خضار سريع ولذيذ

طريقة عمل خضار سريع

قطّعي الخضار إلى أحجام متساوية لضمان نضجها في الوقت نفسه.

لا تطهي الخضار لفترة طويلة حتى لا تفقد قوامها وقيمتها الغذائية.

يمكنك إضافة الفطر أو الذرة أو البطاطا حسب المتوفر لديك.

استبدلي زيت الزيتون بالزبدة للحصول على نكهة مختلفة.

أضيفي القليل من عصير الليمون أو الأعشاب المجففة قبل التقديم لمنح الطبق نكهة مميزة.

يمكن تقديم الخضار السريعة كطبق جانبي صحي، أو مزجها مع الدجاج أو اللحم أو المعكرونة للحصول على وجبة متكاملة.