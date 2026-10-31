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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
أسماء عبد الحفيظ

يُعدّ البان كيك من أشهر وصفات الفطور السريعة واللذيذة، ويمكن تحضيره بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل. يتميز بقوامه الهش وطعمه اللذيذ.

كما يمكن تقديمه بطرق متنوعة مع العسل أو الفواكه أو الشوكولاتة، تقدمه الشيف شيماء مصطفي.

المكونات

  • كوب من الدقيق
  • كوب من الحليب
  • بيضة واحدة
  • ملعقة كبيرة من السكر
  • ملعقة صغيرة من البيكنج باودر
  • رشة من الملح
  • ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة

طريقة التحضير

  1. اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج باودر والملح في وعاء عميق.
  2. أضيفي الحليب والبيضة والزبدة المذابة تدريجيًا، ثم اخفقي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس، مع تجنب الإفراط في الخلط.
  3. اتركي الخليط يرتاح لمدة خمس إلى عشر دقائق، فذلك يساعد على الحصول على بان كيك أكثر هشاشة.
  4. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزبدة إذا لزم الأمر.
  5. اسكبي مقدارًا صغيرًا من الخليط في المقلاة، واتركيه حتى تظهر فقاعات على سطحه وتبدأ الحواف في التماسك.
  6. اقلبي قطعة البان كيك على الجانب الآخر باستخدام ملعقة مسطحة، واتركيها لمدة دقيقة تقريبًا حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
  7. كرري الخطوات حتى انتهاء الخليط، مع إضافة القليل من الزبدة إلى المقلاة عند الحاجة.
  8. رتبي قطع البان كيك فوق بعضها، وقدميها ساخنة مع العسل أو شراب القيقب أو الفواكه الطازجة أو صوص الشوكولاتة.

نصائح للحصول على بان كيك مثالي

نصائح للحصول على بان كيك مثالي
  • استخدمي مكونات بدرجة حرارة الغرفة للحصول على خليط متجانس.
  • لا تفرطي في خلط العجين حتى لا يصبح البان كيك قاسيًا.
  • احرصي على أن تكون حرارة المقلاة متوسطة حتى ينضج البان كيك من الداخل دون أن يحترق من الخارج.
  • يمكنك إضافة الفانيليا أو القرفة إلى الخليط لمنحه نكهة مميزة.
  • إذا كان الخليط سميكًا جدًا، أضيفي القليل من الحليب، وإذا كان سائلًا أضيفي ملعقة صغيرة من الدقيق.

يمكن تقديم البان كيك كوجبة فطور شهية أو كحلوى خفيفة، وتزيينه بالمكسرات أو المربى أو شرائح الموز والفراولة حسب الرغبة.

طريقة عمل بان كيك بان كيك كيك مكونات بان كيك نصائح للحصول على بان كيك مثالي

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