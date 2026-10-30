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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

رسوم إنستاباي
رسوم إنستاباي
خالد يوسف

في أعقاب القرار الأخير الذي أصدره البنك المركزي، القاضي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة واحد بالمائة، شهدت الساحة المصرفية حالة واسعة من التفاعل بين صفوف المواطنين وعملاء البنوك، وقد تصدر تطبيق "إنستاباي" لخدمات التحويلات المالية اللحظية، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات ملحة ومتزايدة حول مصير الرسوم وتكلفة المعاملات المالية، حيث يأتي هذا الاهتمام البالغ في ظل الاعتماد المتصاعد يومياً على التطبيق لإنجاز التحويلات الفورية وسداد الالتزامات المختلفة على مدار الساعة، ما يجعل معرفة التفاصيل والتعليمات الجديدة ضرورة حتمية لكل متعامل مع القطاع المصرفي المصري في الوقت الحالي.

حدود التحويل من إنستاباي

تُحتسب رسوم التحويل من خلال تطبيق إنستاباي بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة المعاملة، على ألا تقل عن 50 قرشًا أو تتجاوز 20 جنيهًا للعملية الواحدة. 

التحويل من إنستاباي

وبناءً على هذه النسبة الموضحة، تبلغ تكلفة تحويل 1000 جنيه نحو جنيه واحد، فيما تزداد الرسوم بزيادة المبلغ المحوَّل حتى بلوغ الحد الأقصى المحدد.

تأثير رفع أسعار الفائدة على رسوم تطبيق إنستاباي

لا يعني رفع أسعار العائد أو تثبيتها من قبل البنك المركزي حدوث تغيير تلقائي في تكلفة التحويل عبر تطبيق إنستاباي، ما لم يصدر قرار رسمي بتعديل التعريفة المعمول بها، لذلك يجب التفريق بين قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة ورسوم خدمات المدفوعات اللحظية.

فع أسعار الفائدة على رسوم تطبيق إنستاباي

رسوم إنستاباي على التحويلات المالية

يُشار إلى أن تطبيق انستاباي أتاح خدماته بصورة مجانية منذ إطلاقه، وفي 1 أبريل 2025، بدأ تطبيق الرسوم على خدمات التحويل والاستعلام عبر التطبيق.

رسوم إنستاباي على التحويلات المالية

وتبلغ رسوم التحويل، وفق التعريفة المذكورة، 0.1% من قيمة المعاملة، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى المحددين لكل عملية، إذ تُحتسب الرسوم بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة التحويل، على أن يكون الحد الأدنى للرسوم 50 قرشًا، والحد الأقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

تطبيق انستاباي 

وترتفع تكلفة التحويل تدريجيًا كلما زادت قيمة المبلغ المرسل، لكنها لا تتجاوز 20 جنيهًا للعملية الواحدة، وفق التعريفة المشار إليها، حتى إذا تجاوز المبلغ المحوَّل 20 ألف جنيه.

رسوم إنستاباي رفع الفائدة فرض مصاريف جديدة التحويلات البنكية اللحظية البنك المركزي

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