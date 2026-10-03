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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
أسماء عبد الحفيظ

أصبح تطبيق إنستاباي من وسائل التحويل المالي التي يعتمد عليها كثير من المستخدمين لإنجاز المعاملات البنكية بشكل لحظي على مدار الساعة، لكن سرعة التحويل لا تعني الاستغناء عن التأكد من بيانات العملية قبل تنفيذها.

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ويتيح إنستاباي إجراء التحويلات المالية لحظيًا من خلال منظومة المدفوعات اللحظية، التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وقبل الضغط على زر التحويل، هناك مجموعة من الخطوات التي تساعد على تقليل احتمالات الوقوع في خطأ أو التعرض لمحاولة احتيال.

1. تأكدي من بيانات الشخص المستفيد

قبل تنفيذ التحويل، راجعي بيانات الحساب أو وسيلة التحويل التي أدخلتها، وتحققي من أنها تخص الشخص المقصود بالفعل.

ولا تعتمدي على رقم الهاتف أو الاسم الذي أرسله لك شخص عبر رسالة فقط، خصوصًا إذا كان التحويل متعلقًا بشراء منتج أو دفع مقابل خدمة.

2. راجعي المبلغ جيدًا

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها 

خطأ واحد في كتابة قيمة التحويل قد يؤدي إلى إرسال مبلغ أكبر من المطلوب، لذلك راجعي الأرقام قبل تأكيد العملية.

ويفضل عدم تنفيذ التحويل بسرعة لمجرد أن الطرف الآخر يطلب ذلك، خاصة إذا كان هناك استعجال غير مبرر أو تغيير مفاجئ في قيمة المبلغ.

3. لا تعطي بياناتك البنكية لأي شخص

يحذر البنك المركزي المصري من مشاركة البيانات البنكية والشخصية، ومنها بيانات البطاقات والرقم السري ورمز التحقق، مع أي شخص يتواصل معك ويدعي أنه موظف بنك أو جهة رسمية.

وبالتالي، إذا طلب منك شخص إرسال رمز تحقق أو بيانات سرية بحجة إتمام تحويل أو استرداد أموال، فلا تستجيبي لهذا الطلب.

4. انتبهي من الروابط والرسائل المجهولة

قد تبدأ بعض محاولات الاحتيال برسالة نصية أو رابط يطلب منك تسجيل الدخول أو تحديث بياناتك البنكية.

وأكد البنك المركزي المصري ضرورة الحذر من الرسائل والروابط مجهولة المصدر، وعدم إدخال البيانات البنكية من خلال روابط غير موثوقة.

5. لا تحولي أموالًا إلى جهة غير موثوقة

إذا كان التحويل لشخص لا تعرفينه أو لحساب حصلتِ عليه من مصدر غير موثوق، توقفي أولًا وتحققي من هوية المستفيد والغرض من التحويل.

وينصح البنك المركزي بعدم تحويل أو قبول مبالغ في الحساب البنكي من أطراف غير معروفة أو غير موثوقة.

6. احتفظي بتفاصيل العملية

بعد إتمام التحويل، احتفظي بإيصال العملية أو بياناتها، خاصة إذا كان المبلغ مقابل شراء سلعة أو الحصول على خدمة.

وجود تفاصيل العملية يساعدك في الرجوع إليها عند الحاجة والتواصل مع البنك من خلال قنواته الرسمية إذا ظهرت مشكلة.

ماذا تفعلين إذا تعرضتِ لمحاولة احتيال؟

إذا شككتِ في تعرض حسابك لمحاولة احتيال أو سرقة، يجب التواصل مع البنك الذي تتعاملين معه فورًا من خلال مركز الاتصالات أو التوجه إلى أحد فروعه، حتى يتمكن البنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إخطاره.

وتظل القاعدة الأهم عند استخدام خدمات التحويل الإلكتروني هي عدم مشاركة البيانات السرية مع أي شخص، وعدم تنفيذ تحويل مالي تحت ضغط أو استعجال قبل مراجعة بيانات المستفيد والمبلغ والغرض من العملية.

إنستاباي قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي الحساب راجعي المبلغ جيدًا استعجال لا تعطي بياناتك البنكية لأي شخص انتبهي من الروابط والرسائل المجهولة

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قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

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