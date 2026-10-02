ما حكم نقل الكلام دون تحقق؟.. عالم بجامعة الأزهر يحذر

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، خطورة نقل الكلام دون تحقق أو فهم، مشيرًا إلى أن بعض الناس يتداولون المعلومات بسرعة دون وعي أو تدبر.

أستاذ بجامعة الأزهر: البعض ينقل الكلام مباشرة دون أن يمر على العقل أو القلب

وأوضح الدكتور هاني تمام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المقصود بقوله تعالى «إذ تلقونه بألسنتكم» هو أن البعض ينقل الكلام مباشرة دون أن يمر على العقل أو القلب، ودون فهم أو تمحيص، وكأنه مجرد نقل سريع للكلام دون إدراك حقيقته.

وأشار الدكتور هاني تمام إلى أن هذا السلوك يتسبب في نشر معلومات غير صحيحة، خاصة في القضايا العامة، حيث يتحدث البعض في أمور لا يملكون عنها علمًا أو خبرة، وقد يصل الأمر إلى الإساءة إلى الدولة أو المجتمع دون أساس صحيح.

وأضاف الدكتور هاني تمام أن القرآن الكريم وجه إلى ضرورة التحقق من الأخبار، مستشهدًا بقوله تعالى «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»، محذرًا من أن نقل المعلومات دون تحقق قد يؤدي إلى الندم وإلحاق الضرر بالآخرين.

وأكد الدكتور هاني تمام أن الكلمة التي قد يراها الإنسان بسيطة أو عابرة، سواء كانت حديثًا أو منشورًا على مواقع التواصل، قد تكون عند الله عظيمة، خاصة إذا تسببت في أذى أو إساءة أو تقليل من شأن الآخرين.

وشدد الدكتور هاني تمام على ضرورة الوعي بخطورة المرحلة الحالية، وعدم الانسياق وراء أي مصدر أو شخص، مؤكدًا أن الله منح الإنسان عقلًا ليميز به بين الحق والباطل، داعيًا إلى التثبت قبل نقل أي معلومة.