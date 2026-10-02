قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة يدرس الدخول في معسكر مغلق قبل القمة بـ48 ساعة.. إعلامي يكشف
بولندا تكتسح رومانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية
روسيا تستهدف مركز «آر إكس نيم» المرتبط بمعالجة بيانات القوات الأوكرانية
ترامب: مسألة إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط
وزير التسامح والتعايش بالإمارات: شيخ الأزهر إمامٌ مرموق يقود رسالة السلام والتعايش
المجر تفوز على جورجيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله
إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد
ضعف حصيلة 2025| هيئة فلسطينية: 30 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ بداية 2026
قرار عاجل من الري تتحرك لإنقاذ أطفال البحيرة بعد صورة عبور الماسورة| تفاصيل
عبد الرحيم علي: الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان كشفت شبكة في أمريكا و10 دول عربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم نقل الكلام دون تحقق؟.. عالم بجامعة الأزهر يحذر

نقل الكلام
نقل الكلام
أحمد سعيد

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، خطورة نقل الكلام دون تحقق أو فهم، مشيرًا إلى أن بعض الناس يتداولون المعلومات بسرعة دون وعي أو تدبر.

أستاذ بجامعة الأزهر: البعض ينقل الكلام مباشرة دون أن يمر على العقل أو القلب

وأوضح الدكتور هاني تمام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة،  أن المقصود بقوله تعالى «إذ تلقونه بألسنتكم» هو أن البعض ينقل الكلام مباشرة دون أن يمر على العقل أو القلب، ودون فهم أو تمحيص، وكأنه مجرد نقل سريع للكلام دون إدراك حقيقته.

وأشار الدكتور هاني تمام إلى أن هذا السلوك يتسبب في نشر معلومات غير صحيحة، خاصة في القضايا العامة، حيث يتحدث البعض في أمور لا يملكون عنها علمًا أو خبرة، وقد يصل الأمر إلى الإساءة إلى الدولة أو المجتمع دون أساس صحيح.

وأضاف الدكتور هاني تمام أن القرآن الكريم وجه إلى ضرورة التحقق من الأخبار، مستشهدًا بقوله تعالى «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»، محذرًا من أن نقل المعلومات دون تحقق قد يؤدي إلى الندم وإلحاق الضرر بالآخرين.

وأكد الدكتور هاني تمام أن الكلمة التي قد يراها الإنسان بسيطة أو عابرة، سواء كانت حديثًا أو منشورًا على مواقع التواصل، قد تكون عند الله عظيمة، خاصة إذا تسببت في أذى أو إساءة أو تقليل من شأن الآخرين.

وشدد الدكتور هاني تمام على ضرورة الوعي بخطورة المرحلة الحالية، وعدم الانسياق وراء أي مصدر أو شخص، مؤكدًا أن الله منح الإنسان عقلًا ليميز به بين الحق والباطل، داعيًا إلى التثبت قبل نقل أي معلومة.

الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

ترشيحاتنا

تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور ثلاثة آلاف مشارك

بحضور نائب رئيس الوزراء.. تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور 3000 آلاف مشارك| صور

صورة أرشيفية

4060 طالبا لم يسددوا المصروفات بمدارس المنيا.. وتحرك عاجل من الإدارة التعليمية

المهندس محمد زكي السويدي

رئيس اتحاد الصناعات: إفريقيا سوق واحدة.. والتكامل الحقيقي يبدأ بتبادل السلع والخدمات والاستثمارات

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد