محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

لا تقتصر أهمية السينما والفنون على تقديم الأعمال الترفيهية أو التعبير الإبداعي، إذ يمكن أن تؤدي دورًا في مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية والفكرية التي تواجه المجتمعات، ومن بينها ظاهرة التطرف الفكري.

وتتميز الأعمال السينمائية والدرامية بقدرتها على تناول القضايا من خلال قصص وشخصيات ومواقف تعكس جوانب مختلفة من الواقع، وهو ما يتيح طرح المشكلات بصورة تصل إلى قطاعات واسعة من الجمهور، بعيدًا عن لغة التقارير والدراسات المتخصصة.

وتتشابه بعض التحديات التي تواجه المجتمعات، رغم اختلاف الثقافات والظروف، إلى جانب بعض العوامل الاجتماعية التي قد تستغلها الأفكار المتطرفة في التأثير على الشباب.

ومن خلال الدراما، يمكن رصد هذه الظواهر وتقديمها في سياق يساعد على فهم أسبابها ونتائجها، كما يمكن للأعمال الفنية أن تطرح نماذج مختلفة للتعامل معها، وتفتح المجال أمام النقاش حول سبل مواجهتها.

ولا يعني ذلك أن السينما تستطيع بمفردها معالجة التطرف أو المشكلات الاجتماعية، لكنها يمكن أن تكون إحدى الأدوات المساندة للجهود التي تقوم بها المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والمجتمعية.

كما يمكن الاستفادة من الموضوعات التي تطرحها الأعمال الفنية في فتح نقاشات أوسع بين المتخصصين وصناع القرار، خاصة عندما تتناول قضايا ترتبط بالشباب والأسرة والتعليم والعلاقات الاجتماعية وتأثير البيئة المحيطة في تشكيل الأفكار.

وتكمن أهمية هذا الدور في أن العمل الدرامي لا يكتفي أحيانًا بعرض المشكلة، وإنما يضع المشاهد أمام نتائجها، ويقدم أكثر من زاوية للنظر إليها، وهو ما يساعد على طرح أسئلة حول أسباب ظهورها وكيفية التعامل معها.

وفي هذا السياق، يمكن للمهرجانات السينمائية والفنية أن تمثل مساحة إضافية للحوار، من خلال جمع صناع الأفلام والنقاد والباحثين والجمهور، وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تتناولها الأعمال المشاركة، وتبادل الخبرات بين تجارب مختلفة.

وتزداد أهمية هذا الدور مع اتساع انتشار المحتوى المرئي وقدرته على الوصول إلى جمهور يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وهو ما يجعل السينما والفنون وسيلة للتعرف على المشكلات المشتركة بين المجتمعات، ومقارنة طرق التعامل معها.

وفي النهاية، تظل مواجهة التطرف الفكري مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والمجتمع المدني والأسرة، بينما يمكن للسينما والفنون أن تسهم في هذه المنظومة من خلال رصد الظواهر، وطرح الأسئلة، وتقديم نماذج وتجارب تفتح المجال أمام النقاش والبحث عن حلول واقعية.