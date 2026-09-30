إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة جوري بكر

وظهرت جوري بكر، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب بسيط باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر