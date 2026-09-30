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بتوجيهات الرئيس السيسي.. الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتوجيهات الرئيس السيسي.. الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال

الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال
الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال
فرناس حفظي

نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن السفينة M/T Eureka أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ ٢ مايو الماضي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والاتصالات المستمرة رفيعة المستوى التي أجراها مع المسؤولين الصوماليين واليمنيين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشيو باستقبال البحارة المصريين والاطمئنان عليهم، وتيسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران.

كان القطاع القنصلي بالوزارة قد التقى، خلال الفترة الماضية، بأهالي المختطفين لاطلاعهم على الجهود المبذولة للإفراج عنهم، كما يسرت السفارة المصرية في مقديشيو، خلال فترة الاختطاف، اتصالات البحارة مع ذويهم للاطمئنان عليهم.

البحارة المصريين الصومال الرئيس عبد الفتاح السيسي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي

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