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قائد البحرية الإيرانية: مضيق هرمز جزء من الجغرافيا الاستراتيجية لنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد البحرية الإيرانية: مضيق هرمز جزء من الجغرافيا الاستراتيجية لنا

هرمز
هرمز
محمد على

أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الادميرال "شهرام إيراني"، في رسالةٍ بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية، أن "الاقتدار البحري للجمهورية الإيرانية يعد عاملاً لصون المصالح الوطنية، وتوفير الأمن الإقليمي، وحماية أمن خطوط المواصلات والملاحة البحرية".

وأضاف إيراني : إن مضيق هرمز، الذي يعد جزءاً من الجغرافيا الاستراتيجية لإيران العزيزة، وأحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم، يمثل فيه اقتدار الجمهورية الإيرانية بفضل تدبير القائد الشهيد للأمة الإمام علي الحسيني الخامنئي، وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مجتبى الحسيني الخامنئي ، ضمانةً لصون المصالح الوطنية وتوفير الأمن الإقليمي.

وأضاف الأدميرال إيراني في رسالته: إن القوة البحرية لإيران الإسلامية العظيمة ليست قوة لتهديد الشعوب أو زعزعة الأمن؛ بل هي اقتدار مسؤول لصون الاستقرار وأمن الملاحة ومنع المغامرات في المنطقة؛ وهو ما تجلى بوضوح خلال حرب رمضان والاعتداءات الوحشية للعدو الأمريكي-الصهيوني السفّاك وقاتل الأطفال.

وصرح بأن الجمهورية الإيرانية، بامتلاكها للقدرات الدفاعية وحضورها المقتدر في المياه المحيطة،لقد أثبتت أنها أرست رابطاً مستداماً بين القوة والمسؤولية، وبين الردع والسلام.

وشدد قائد القوة البحرية للجيش على أن: في هذه المنظومة، تضطلع القوة البحرية الحيوية والحاسمة لجيش الجمهورية  الإيرانية بالاعتماد على العلم والخبرة والقدرات الوطنية إلى جانب سائر القوات المسلحة، بمسؤولية جسيمة في حماية المصالح البحرية للبلاد وتأمين خطوط المواصلات والملاحة.

قائد بحرية الجيش أمن خطوط الملاحة هرمز شهرام إيراني

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