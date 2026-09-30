ترامب يصدر قرارا بتغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الفائق

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتغيير اسم الذكاء الاصطناعي رسمياً إلى «الذكاء الفائق»، في محاولة لإعادة تقديم القطاع الذي يدعمه بقوة، رغم تنامي مخاوف الأمريكيين من التطور السريع للتقنية.

يأتي ذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي.

وكُشف عن التغيير الجديد خلال لقاء جمع ترامب بعدد من كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل البيت الأبيض.

فيما شدد ترامب على أن الاسم جرى تغييره بواسطة ما وصفهم بـ«أذكى وأعظم الأشخاص في العالم»، وفق شبكة CNBC.

كما بيّن ترامب أن وثيقة تتضمن التسمية الجديدة وقعها عدد من قيادات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذين شاركوا في اجتماع غداء عقد في البيت الأبيض.