حتى 28 أكتوبر.. فرصة لحجز شقة بنظام الإيجار في «سكن لكل المصريين 9»

تتجه أنظار المواطنين الباحثين عن استقرار سكنى ملائم ومبسط، نحو إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، والذي يُعد خطوة إستراتيجية هامة لتوفير وحدات سكنية جاهزة للاستلام بنظام الإيجار، بتيسيرات حكومية ومالية غير مسبوقة لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفئات المستهدفة، وتوفير بدائل عملية تواكب الاحتياجات الحقيقية للسوق العقاري المصري في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

فرصة التقديم في «سكن لكل المصريين 9»

انطلق التقديم في طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، الموجهة خصيصاً للمواطنين منخفضي الدخل، ​خلال مرحلتين، المرحلة الأولى مخصصة لذوي الهمم فقط، وبدأت من الأحد 20 سبتمبر 2026 حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، فيما انطلقت

​المرحلة الثانية لجميع المواطنين (بما فيهم ذوي الهمم)، يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026.

سكن لكل المصريين

وتستمر فترة التقديم على وحدات الإيجار ضمن الطرح حتى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم تسجيل الطلبات إلكترونيا وإدخال البيانات المطلوبة بدقة، وفقا للشروط والضوابط المحددة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.



خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

يتم تسجيل طلب حجز الوحدة السكنية من خلال الاستمارة الإلكترونية المخصصة للطرح، مع ضرورة استكمال جميع البيانات المطلوبة قبل إرسال الطلب، وتشمل:

شقق بنظام الإيجار

-بيانات صاحب الطلب وتتمثل في «الاسم رباعي، الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، الحالة الاجتماعية، عنوان بطاقة الرقم القومي، محل الإقامة والمراسلات، رقم الهاتف المحمول، عدد الأبناء القصر، الوظيفة وبيانات جهة العمل».

-تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالزوج أو الزوجة في حالة وجوده.

-إدخال صافي دخل أفراد الأسرة وفقا للمستندات الرسمية المطلوبة.

-تحديد وتسجيل البيانات المتعلقة بالوحدة المطلوب استئجارها.

-يقر المتقدم بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة صحيحة، مع الموافقة على إجراء الاستعلامات اللازمة للتحقق منها.



شروط حجز شقق الإيجار 2026

تتضمن شروط التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لدى المتقدم، وتشمل:

-أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد على 35 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

-أن تنطبق على المتقدم الحالات الاجتماعية المحددة في كراسة الشروط، ومنها المتزوج الذي يعول أو لا يعول، والأرملة التي تعول، والمطلقة التي تعول.

-تقديم المستندات المطلوبة كاملة وبصورة واضحة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للحجز.

-الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم وفقا لما ورد في كراسة الشروط.

-سداد مبلغ التأمين المحدد، إلى جانب مصاريف البريد المقررة.