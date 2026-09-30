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مفاجأة في حارس الأهلي أمام الزمالك.. اتفاق تم قبل انطلاق الموسم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في حارس الأهلي أمام الزمالك.. اتفاق تم قبل انطلاق الموسم

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل الاتفاق المسبق بين الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، ومصطفى شوبير بشأن سياسة التدوير بين حارسي مرمى الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «Modern MTI»، أن عموتة اجتمع بمصطفى شوبير خلال معسكر الأهلي في إسبانيا، قبل انطلاق الموسم، وأبلغه بالخطة الخاصة بتوزيع المشاركة بينه وبين محمد الشناوي.

وأشار إلى أن الاتفاق كان يقضي بمشاركة مصطفى شوبير في المباريات الثلاث الأولى بالدوري، على أن يحرس محمد الشناوي مرمى الأهلي في المباراتين الرابعة والخامسة، ثم يتولى شوبير حراسة عرين الفريق مجددًا في المباراة السادسة أمام الزمالك، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأكد حتحوت أن هذه الخطة تم الاتفاق عليها قبل عودة الأهلي إلى القاهرة وانطلاق الموسم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تغيير في هذا الاتفاق حتى الآن، وبالتالي فإن مصطفى شوبير هو الأقرب لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك.

وأضاف أن التغيير الذي طرأ خلال الفترة الماضية يتعلق بملف عقود حارسي المرمى، بعدما أصبح عقد محمد الشناوي ممتدًا حتى نهاية الموسم المقبل، إلى جانب تجديد الأهلي لحارسيه الدوليين.

وكانت تقارير إعلامية حديثة قد تناولت سياسة التدوير بين الشناوي وشوبير، مع الإشارة إلى أن الأهلي يسعى للحفاظ على حارسيه ضمن صفوف الفريق.

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