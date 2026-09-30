السفير الألماني: أسعار الغاز تأثرت بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط

أكد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا تأثراً بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير الألماني، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن :"أصدرنا أكثر من 50 ألف تأشيرة للمصريين خلال العام الماضي".

وتابع:" بعثتنا في مصر ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في إصدار التأشيرات، وأتفهم شعور المصريين بأن انتظار التأشيرة يستغرق وقتاً طويلاً".

وكشف أن زملائي في مصر يعملون ليلاً ونهاراً لتمكين المصريين من السفر إلى ألمانيا، وأنه من مصلحتنا الوطنية أن يزور المصريون ألمانيا ويدرسوا ويعملوا فيها.