جريمة تهز سوهاج.. الداخلية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان مسنة داخل جوال

في واقعة مأساوية هزت إحدى قرى محافظة سوهاج، تحولت واقعة العثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة إلى جريمة قتل غامضة، بعدما كشفت التحريات الأولية أن السرقة كانت وراء ارتكاب الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع تفاصيل الجريمة وضبط المتورطين فيها.

ماذا حدث؟

البداية كانت عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بالعثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال، ملقى بمياه ترعة المرة بناحية الدويرات والعمايدة الشرقية، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان وفحصه، حيث تبين أنه لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، وتدعى «س. ع. س»، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود إصابات وآثار تعدٍّ على الجثمان، قبل أن تشير المعلومات الأولية إلى تعرضها للذبح.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمركز المنشأة في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وفحص علاقات المجني عليها والمترددين عليها، إلى جانب مناقشة عدد من الأشخاص المحيطين بمكان الواقعة، حتى توصلت التحريات الأولية إلى أن السرقة كانت الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد جميع المتورطين في الواقعة، وسط تحريات مكثفة لكشف كيفية ارتكاب الجريمة، وملابسات التخلص من الجثمان وإلقائه داخل مياه الترعة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتأتي جهود البحث تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز المنشأة، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على جمع كافة المعلومات والأدلة المرتبطة بالواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها، تمهيدًا لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن مقتل السيدة المسنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم.