نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني جديد يضاف إلى سلسلة التحولات الرقمية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، وإنما أصبح قوة متصاعدة تعيد تشكيل الطريقة التي تعمل بها الدولة، ويتحرك بها المجتمع، ويفكر بها الإنسان. فالتغيير الذي أحدثته هذه التكنولوجيا لا يتوقف عند قدرتها على معالجة المعلومات أو إنتاج النصوص والصور وتحليل البيانات، وإنما يمتد إلى بنية المعرفة نفسها، وإلى طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسة، وإلى مفهوم القوة والسيادة، وإلى قدرة المجتمعات على حماية وعيها في بيئة معلوماتية تتغير بوتيرة غير مسبوقة.

ولذلك فإن النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه ملفًا تقنيًا محدودًا لم يعد كافيًا. فالتكنولوجيا أصبحت حاضرة في التعليم والعمل والإعلام والصحة والإدارة والاقتصاد والقضاء، وأصبح تأثيرها يتجاوز المؤسسات المعنية بالاتصالات والتكنولوجيا ليصل إلى معظم المجالات التي تمس حياة الإنسان اليومية. ومن هنا تبدأ مسؤولية الدولة في الانتقال من مجرد تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى بناء رؤية متكاملة لإدارة آثاره، بحيث لا يصبح التطور التقني سابقًا على قدرة المؤسسات على فهمه وتنظيمه ومحاسبة القائمين عليه.

وتبرز أمام الدولة مجموعة من الأسئلة التي لم تعد قابلة للتأجيل: متى يجوز استخدام الأنظمة الذكية في اتخاذ القرارات العامة؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يؤدي نظام آلي إلى قرار خاطئ؟ وكيف يمكن حماية البيانات الشخصية في عالم أصبحت فيه البيانات أحد أهم مصادر القيمة الاقتصادية والقوة المؤسسية؟ وكيف يمكن التعامل مع المحتوى المصطنع والتزييف العميق عندما يصبح إنتاج مادة تبدو حقيقية أكثر سهولة وأقل تكلفة؟ وكيف يمكن حماية سوق العمل من آثار التحول دون الوقوع في وهم إمكانية إيقاف التكنولوجيا أو عزل المجتمع عنها؟

هذه الأسئلة تكشف أن الذكاء الاصطناعي لا يفرض على الدولة سن قوانين تقنية فحسب، وإنما يفرض عليها إعادة التفكير في مفهوم الإدارة العامة ذاته. فكلما توسع استخدام الأنظمة الذكية، ازدادت الحاجة إلى قواعد واضحة للمساءلة والشفافية وحماية الحقوق، وإلى مؤسسات قادرة على فهم التكنولوجيا لا مجرد استهلاك منتجاتها.

وفي الوقت نفسه، تكتسب مسألة السيادة الرقمية أهمية متزايدة. فإذا كانت السيادة في مراحل تاريخية سابقة ترتبط بالحدود والثروات والموارد الاستراتيجية، فإن القدرة على امتلاك البيانات وإدارتها، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، أصبحت جزءًا من عناصر القوة الوطنية.

والاعتماد الكامل على تقنيات ومنصات خارجية قد يوفر حلولًا سريعة، لكنه يطرح في المقابل أسئلة تتعلق بالبيانات والبنية التحتية والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلال في القطاعات الحيوية.

لكن الخطر الأعمق قد لا يكون في التكنولوجيا ذاتها، وإنما في البيئة المعلوماتية التي تعمل داخلها. فالذكاء الاصطناعي جعل إنتاج النصوص والصور والأصوات والفيديوهات المصطنعة أكثر سهولة، وهو ما يضع المجتمع أمام تحدٍ جديد: لم تعد المشكلة فقط في انتشار معلومة خاطئة، وإنما في إمكانية إنتاج محتوى مقنع قادر على التأثير في الجمهور قبل أن تتاح فرصة التحقق منه. وفي هذه البيئة تصبح الثقة موردًا استراتيجيًا، ويصبح التحقق من المعلومات جزءًا من الأمن المجتمعي، لا مجرد مهارة إعلامية.

ولهذا فإن مواجهة التضليل لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإغلاق المجال العام أو مصادرة الاختلاف، وإنما إلى مشروع لبناء مواطن قادر على السؤال والتحقق والمقارنة والتمييز بين الخبر والرأي والدعاية والمحتوى المصطنع. فالمجتمع الذي يمتلك وعيًا نقديًا لا يحتاج إلى أن تحميه الدولة من كل معلومة خاطئة، لأن جزءًا من الحماية يصبح متجذرًا في قدرته الذاتية على التمييز.

وهنا يأتي دور التعليم، الذي يواجه بدوره تحولًا عميقًا. ففي عالم تستطيع فيه الآلة الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات وإنتاج النصوص والإجابات خلال ثوانٍ، لم يعد الهدف الأساسي للتعليم هو تخزين أكبر قدر ممكن من المعلومات، وإنما بناء القدرة على التفكير والتحليل وفهم السياق واكتشاف الأخطاء وطرح الأسئلة الصحيحة. فالمستقبل لن يحتاج فقط إلى مستخدمين يجيدون تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما إلى أجيال تعرف متى تثق بها ومتى تشكك في نتائجها، ومتى تستخدمها ومتى تدرك حدودها.

ولا يمكن أن تكتمل هذه المنظومة من دون المؤسسات الدينية والثقافية، التي تواجه بدورها تحولًا في طبيعة علاقتها بالإنسان. فقد أصبح بإمكان أي شخص أن يطرح سؤالًا دينيًا على نظام ذكي ويحصل على إجابة فورية، لكن سرعة الإجابة لا تعني بالضرورة دقتها أو اكتمال سياقها أو سلامة المرجعية التي تستند إليها. ولذلك فإن التحدي أمام الخطاب الديني ليس الدخول في صراع مع التكنولوجيا، وإنما تطوير حضوره داخل البيئة الرقمية، وتقديم معرفة موثوقة بلغة قادرة على مخاطبة الأجيال الجديدة، مع الحفاظ على دور العلماء والمتخصصين في التفسير والفهم والاجتهاد.

كما أن للخطاب الديني دورًا يمكن أن يتجاوز تقديم الإجابات إلى المساهمة في تشكيل الوعي الأخلاقي تجاه التكنولوجيا؛ من المسؤولية عن المحتوى، إلى احترام الإنسان وخصوصيته، إلى مواجهة الكراهية والتنمر والتحريض والتضليل. فكلما ازدادت قدرة الإنسان على إنتاج المحتوى، ازدادت حاجته إلى منظومة أخلاقية تحدد له حدود ما ينبغي أن يفعله، وليس فقط ما يستطيع أن يفعله.

وفي النهاية، لا تستطيع الدولة وحدها أن تواجه جميع التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، كما لا يمكن تحميل الأسرة أو المدرسة أو الإعلام أو المؤسسات الدينية مسؤولية منفردة. المسألة تحتاج إلى منظومة متكاملة تتوزع فيها الأدوار بوضوح: أسرة تؤسس الوعي الرقمي، ومدرسة تنمي التفكير النقدي، وإعلام يتحرى الدقة، ومؤسسات دينية وثقافية تواكب أسئلة العصر، ودولة تضع القواعد وتحمي البيانات والبنية التحتية وتضمن المساءلة.

فالهدف ليس بناء مجتمع خائف من الذكاء الاصطناعي، وإنما مجتمع يفهمه ولا يخضع له، ويستفيد من قدراته دون أن يسمح له بأن يصبح بديلًا عن العقل أو الضمير أو المسؤولية الإنسانية. فالتكنولوجيا لا تحدد وحدها شكل المستقبل؛ الذي يحدد هذا الشكل هو الإطار المؤسسي والقيمي الذي نضعها داخله.

ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي ليس على امتلاك أحدث الأدوات فقط، وإنما على امتلاك القدرة على إدارتها وتوجيهها وربطها بمصلحة الإنسان والمجتمع. وإذا كانت صراعات القرن العشرين قد دارت بدرجة كبيرة حول الأرض والثروة ومصادر القوة التقليدية، فإن جانبًا مهمًا من صراعات المستقبل قد يدور حول المعلومة والثقة والوعي والقدرة على تشكيل الإدراك.

وعندما تصبح المعلومة مصدرًا للقوة، يصبح الحفاظ على وعي المجتمع جزءًا من الحفاظ على الدولة نفسها. وعندما تصبح التكنولوجيا قادرة على التأثير في المعرفة والاقتصاد والإعلام والتعليم والعلاقات الاجتماعية في الوقت ذاته، فإن بناء الإنسان القادر على فهمها يصبح أكثر أهمية من التكنولوجيا ذاتها.

فالذكاء الاصطناعي قد يكون أداة لتطوير الدولة والمجتمع، وقد يتحول إلى عامل يضاعف نقاط ضعفه، والفارق بين الاحتمالين لا تصنعه الآلة وحدها، وإنما تصنعه المؤسسات، والتعليم، والثقافة، والقانون، والوعي، وقدرة الإنسان على أن يظل هو صاحب القرار في الاتجاه الذي تأخذه التكنولوجيا.