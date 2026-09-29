إبراهيم فايق: الأهلي مش بيجامل.. والشناوي اتعمله أحلى تكريم في الدنيا

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن استمرار اللاعب مع الفريق يأتي في إطار قناعة فنية، وليس من باب المجاملة، خاصة في ظل ما قدمه الحارس خلال مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي مش بيجامل، الأهلي عايز حراس مرمى تضيف بجد للفريق، الشناوي من بداية الموسم ماشي بشكل كويس جدًا فنيًا».

وأضاف: «محمد الشناوي في الموضوع ده اتعمله أحلى تكريم في الدنيا، على مشواره وإنجازاته، شاف حب الناس الحقيقية المخلصة اللي بتحب وتحترم التاريخ، فيه ناس بتحترم التاريخ وفيه ناس بتقلل منه، الراجل عنده تاريخ كبير جدًا جدًا».

وتأتي تصريحات إبراهيم فايق بعد إعلان الأهلي تمديد تعاقد محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرماه، ليستمر ضمن صفوف القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة، في ظل مكانته الكبيرة داخل النادي وما حققه من بطولات وإنجازات.

ويواصل الأهلي استعداداته خلال فترة التوقف الحالية، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة على تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، والتي تشهد عودة منافسات الدوري المصري ومواجهة قوية أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تحمل رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية لمجموعة التتويج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، وسط وجود نخبة من المحللين الرياضيين لتغطية مباريات المسابقة.