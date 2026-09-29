واقف فى ضهر رجالته.. سيف زاهر: تجديد الشناوي في هذا التوقيت يؤكد دعم الأهلي لقائده

أشاد الإعلامي سيف زاهر، بتجديد النادي الأهلي عقد محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرمى منتخب مصر، مؤكدًا أن قرار التجديد في هذا التوقيت يعكس دعم القلعة الحمراء لأبنائها ولاعبيها.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي في التوقيت ده بيأكد إن الأهلي في ضهر الرجالة بتاعته، وتجديد عقد الشناوي بصفته كابتن من كباتن الأهلي ومنتخب مصر لمدة سنتين أمر مهم».

ويأتي تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي في إطار تمسك النادي بخدمات قائد الفريق، خاصة في ظل المكانة التي يحظى بها الحارس داخل القلعة الحمراء، وما قدمه من إنجازات وبطولات خلال السنوات الماضية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كلاسيكو الكرة المصرية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة على غريمه التقليدي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، ومن بينها مباراة الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية أحداث اللقاء.