انقلاب تريلا محملة بالرمل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهوربمركز بنها، حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمل، أثناء سيرها في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، ما أدى إلى سقوط الحمولة على الطريق ودفعت الأجهزة الأمنية ومجلس المدينة بمعداتها لرفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بسهولة ويسر أمام المواطنين وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمل بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام سندنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة للتعامل مع آثار الحادث، والعمل على رفع السيارة والحمولة المتناثرة من الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجار الوقوف على أسباب وملابسات انقلاب السيارة، كما يتم التأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.