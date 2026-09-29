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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق ملتقى "سلامتك أولا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالدقهلية

جانب من الملاقى
جانب من الملاقى

انطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "سلامتك أولًا"، بديوان عام محافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية حسن رداد، وزير العمل، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل برئاسة المهندس محمد منتصر، وبحضور ومشاركة 340 من مسؤولي الادارات في نحو 105 شركة ومنشأة صناعية كبرى بمحافظة الدقهلية.

وأكدت وزارة العمل في بيان  أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الوعي بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية، والحد من مخاطر العمل وحماية العنصر البشري والمنشآت والممتلكات، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وشهدت فعاليات الملتقى حضور أحمد رجائي، مدير مديرية العمل بالدقهلية، والدكتور محمود أبوبية، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، والدكتور محمد حسن ، استشاري السلامة بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والكيميائية امل غانم ، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالدقهلية، إلى جانب عدد من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المشاركة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير مديرية العمل بالدقهلية، أعرب خلالها عن ضرورة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وان وزارة العمل ممثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وبناء على توجيهات معالي وزير العمل تعمل على  نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي بمختلف منشآت وقطاعات العمل، مثمنًا الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم جهود المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة.
وتضمنت الفعاليات عرض انجاز إدارة السلامة والصحة المهنية بالدقهلية من خلال أعمال التفتيش والرقابة والندوات والحملات...كما شهد الملتقى عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة، تناولت اهداف  السلامة والصحة المهنية، ومستجدات السلامة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وإجراءات السلامة وتصاريح العمل، بمشاركة نخبة من المتخصصين بوزارة العمل وادارة السلامة بالمديرية، مع إتاحة المجال أمام المشاركين لطرح الاستفسارات والمداخلات والإجابة عنها.

وفي إطار تعزيز الجانب التفاعلي للملتقى، جري عرض تجارب النجاح للمنشآت  المشاركة في الملتقي وتكريم المشاركين بشهادات تقدير على المشاركة الإيجابية وتحفيزهم على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وما تم عرضه خلال الملتقى في منشاتهم بهدف الحد من الحوادث والاصابات والحفاظ على سلامة العمال والمنشات  ، بما يعزز الوعي بالممارسات الآمنة داخل بيئة العمل ويحول مفاهيم السلامة إلى سلوك يومي لدى العاملين.

وأكدت وزارة العمل أن التواجد الميداني يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي، من خلال الملتقيات والندوات والمبادرات وبرامج التوعية المختلفة، بما يهدف إلى حماية العاملين والمنشآت والممتلكات وبيئة العمل، والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث وإصابات العمل.

وأوضحت الوزارة أن الاستثمار في السلامة والصحة المهنية لا يمثل فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، وإنما يعد أحد مقومات استدامة العمل وزيادة الإنتاج، لما توفره بيئة العمل الآمنة من حماية للقوى العاملة، واستقرار لعلاقات العمل، ودعم مباشر لاستمرار دوران عجلة الإنتاج وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني...

محافظة الدقهلية وزير العمل سلامتك أولًا

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