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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا

قوات الاحتلال تتوغل داخل الحدود السورية
قوات الاحتلال تتوغل داخل الحدود السورية
محمد على

في خرق واضح لسيادة سوريا، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال توغلها قرب قرية الحرية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، في عمل مكرر سبق وأدانته الحكومة السورية بشدة.

توغلت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، في قريتين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. 

وتأتي هذه التطورات بعد توغل آخر باتجاه قرية صيدا الحانوت في القنيطرة يوم الاثنين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت قريتي العارضة ومعرية في حوض اليرموك وتحركت داخل المنطقة.

وفي ريف القنيطرة، أفاد المرصد بأن دورية إسرائيلية تحركت باتجاه خان أرنبة قرب المنطقة الصناعية.

كما، دخلت قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتين من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة.

وسبق توغل صيدا الحانوت تحرك قوة إسرائيلية من بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد بريف درعا الغربي، أطلقت خلاله النار نحو أراض زراعية قبل انسحابها عبر الطريق نفسه.

كما تحدث المرصد عن دخول آليات إسرائيلية إلى بلدة كودنة في ريف القنيطرة، حيث جرت عمليات تفتيش داخل منازل.

وتشهد أرياف درعا والقنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة قرب المناطق المحاذية للجولان.

وتمتد الوقائع التي رصدها المرصد خلال الأيام الأخيرة من قرى حوض اليرموك إلى بلدات القنيطرة.

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