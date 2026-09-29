خيم مهترئة وبنايات آيلة للسقوط.. غزة تنتظر كارثة إنسانية مع اقتراب الشتاء

حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة، من كارثة إنسانية تنتظر الفلسطينيين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء في ظل ظروف إنسانية صعبة، واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل عام.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5,147 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام، وأسفرت الخروقات عن 1,421 شهيدا و4,983 إصابة واعتقال 198 فلسطينيا.

وأوضح بيان المكتب الحكومي في غزة، أن هناك 162ألف خيمة مهترئة وغير صالحة للاستخدام من أصل 270 ألف خيمة، إلى جانب أن هناك 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط في قطاع غزة.

وأضاف أن 72,826 شاحنة فقط دخلت قطا غزة من أصل 210,600 متفق عليها، بنسبة أقل من 35%، وسُمح بسفر 13,785 شخصا من أصل 35 ألفا، بنسبة التزام 39%.

وأشار المكتب الحكومة في غزة، إلى أن أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، محذرا من كارثة إنسانية مع حلول الشتاء واستمرار القيود على المعابر والإغاثة.