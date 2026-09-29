الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

كشف مصدر داخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، كواليس توزيع أرقام قمصان حراس مرمى الفراعنة خلال المعسكر الحالي، موضحًا سبب ارتداء مصطفى شوبير القميص رقم 1، في ظل غياب محمد الشناوي عن قائمة المنتخب.

وأكد المصدر أن هناك ترتيبًا متفقًا عليه داخل المنتخب بشأن أرقام قمصان حراس المرمى، مشيرًا إلى أن وجود أحمد الشناوي ضمن قائمة الفريق يمنحه أولوية ارتداء القميص رقم 1، بينما يحصل محمد الشناوي في هذه الحالة على القميص رقم 16.

وأضاف أن الأمر يختلف حال عدم وجود أحمد الشناوي في معسكر المنتخب، حيث يصبح محمد الشناوي هو الحارس الذي يرتدي القميص رقم 1، بينما يحصل باقي حراس المرمى على أرقام أخرى وفقًا لترتيب وتنسيق الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن المعسكر الحالي شهد تطبيق هذا النظام، بعدما غاب محمد الشناوي عن قائمة منتخب مصر، ليحصل مصطفى شوبير على القميص رقم 1، في حين ارتدى المهدي سليمان القميص رقم 16.

وأشار إلى أن توزيع الأرقام تم بالاتفاق بين أفراد الجهاز الفني وحراس مرمى المنتخب، ولا يرتبط باختيار الحارس الأساسي أو ترتيب الحراس من الناحية الفنية، وإنما يأتي في إطار التنظيم المتبع داخل الفريق.

مصطفى شوبير يرتدي القميص رقم 1 مع منتخب مصر

ويأتي ظهور مصطفى شوبير بالقميص رقم 1 خلال المعسكر الحالي بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لخوض مباراته أمام جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ويسعى لتحقيق الفوز في مواجهة جنوب السودان، من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات.

أرقام حراس منتخب مصر وفق الترتيب المتبع

وبحسب المصدر، فإن القميص رقم 1 لا يمثل بشكل مباشر إعلانًا عن الحارس الأساسي، وإنما يخضع للترتيب المتفق عليه بين الجهاز الفني وحراس مرمى المنتخب، وهو ما يفسر ارتداء مصطفى شوبير الرقم خلال المعسكر الحالي، بينما حصل المهدي سليمان على القميص رقم 16.