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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاعات شهدها المعدن الأصفر خلال شهر أغسطس الماضي وفي بداية شهر سبتمبر الجاري، واليوم شهد الذهب هبوط وتراجع كبير في الأسعار حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6966 جنيهاً، مقابل 7120 جنيهاً أمس الأحد، بتراجع قدره 154 جنيهاً، 

فيما سجل عيار 21، الأكثر تداولاً، نحو 6095.25 جنيهاً مقابل 6230 جنيهاً أمس، فاقداً نحو 134.75 جنيهاً.

أسعار الذهب الان في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5224.50 جنيهاً مقابل 5340 جنيهاً أمس بتراجع 115.5 جنيهاً، 

وسجل عيار 14 نحو 4063.50 جنيهاً مقابل 4153.33 جنيهاً أمس بتراجع 89.83 جنيهاً.

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت أوقية الذهب نحو 216666.82 جنيهاً مقابل 221456.75 جنيهاً أمس، بتراجع 4789.93 جنيهاً، 

فيما سجل جنيه الذهب نحو 48762 جنيهاً مقابل 49840 جنيهاً أمس، متراجعاً 1078 جنيهاً.

ويأتي هذا التراجع في ظل تذبذب أسعار الذهب عالمياً وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب اليوم 

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 6966 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 6095.25 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 5224.50 جنيهاً.
 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 4063.50 جنيهاً.
سعر أوقية الذهب سجل نحو 216666.82 جنيهاً.
سعر جنيه الذهب سجل نحو 48762 جنيهاً.

الذهب أسعار الذهب اليوم تراجع أسعار الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

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