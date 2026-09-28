رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سبب المطالبة بزيادة أسعار الخبز السياحي والفينو؛ هو ارتفاع أسعار الدقيق عالميًا، إذ ارتفع سعر الطن من 17 ألف جنيه إلى 21.5 ألف جنيه، أي بنسبة زيادة تقارب 25%، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للقمح وظروف النقل من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" أن الاجتماع مع وزير التموين انتهى بتأجيل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع؛ لحين استقرار أسعار القمح عالميًا، وأنه ستتم إعادة النظر في التوجيه الوزاري.

وطمأن المستهلكين، بأن التوجيه الوزاري الخاص بأسعار الخبز المدعم ما زال ساريًا، وأن أي زيادة ستكون مدروسة ومرتبطة بتكاليف الإنتاج الفعلية.