طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الأرز بدون غسيل، خاصة عندما تكون الحبوب نظيفة ومعبأة من مصدر موثوق، أو عند الرغبة في الاحتفاظ بالنشا الموجود على سطح الأرز للحصول على قوام معين.

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

قبل الطهي، من المهم التأكد من تعليمات العبوة، لأن بعض أنواع الأرز تكون جاهزة للطهي مباشرة، بينما قد توصي أنواع أخرى بالغسل قبل الاستخدام، للشيف مصطفي العمدة.

مكونات الأرز بدون غسيل

كوب أرز مصري.

كوب وربع إلى كوب ونصف ماء تقريبًا، حسب نوع الأرز وطريقة الطهي.

ملعقة كبيرة زيت أو سمن.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الأرز بدون غسيل

ابدئي بوضع الحلة على نار متوسطة، ثم أضيفي الزيت أو السمن واتركيه يسخن قليلًا.

أضيفي الأرز الجاف مباشرة إلى الحلة من دون غسيل، وقلبيه في الزيت أو السمن لمدة دقيقة أو دقيقتين، حتى تتغلف حبات الأرز بطبقة خفيفة من الدهون.

بعد ذلك أضيفي الماء الساخن والملح، وقلبي المكونات مرة واحدة فقط، ثم اتركي الأرز حتى يبدأ الماء في الغليان.

عندما يبدأ الماء في الغليان وتظهر فتحات على سطح الأرز، خففي النار إلى أقل درجة ممكنة، ثم غطي الحلة جيدًا واتركي الأرز حتى يتشرب الماء وينضج.

بعد نضج الأرز، أغلقي النار واتركيه مغطى لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم قلبيه بالشوكة برفق حتى تنفصل الحبات.

هل يمكن طبخ الأرز من غير غسيل؟

الأرز

يمكن طهي بعض أنواع الأرز مباشرة من دون غسل، لكن لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على كل الأنواع.

فالغسل قد يساعد على إزالة الأتربة وبعض النشا السطحي، بينما ترك الأرز دون غسل يجعل كمية أكبر من النشا السطحي موجودة أثناء الطهي، وهو ما قد يؤثر في قوام الأرز ويجعله أكثر تماسكًا.

لذلك إذا كانت العبوة تحمل تعليمات بالغسل، فمن الأفضل اتباعها.

سر الأرز المفلفل بدون غسيل

أهم شيء هو ضبط كمية الماء وعدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء الطهي.

كما أن تشويح الأرز في كمية قليلة من الزيت أو السمن قبل إضافة الماء يساعد على تغليف الحبوب، بينما كثرة التقليب أثناء الطهي قد تجعل الأرز أكثر تماسكًا بسبب خروج النشا من الحبوب.

ويفضل استخدام ماء ساخن عند إضافة السائل إلى الأرز، ثم خفض النار بمجرد بدء الغليان.

هل الأرز بدون غسيل آمن؟