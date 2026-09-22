قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الأرز بالخضار و الجزر.

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..

المقادير:

كيلو من الأرز البسمتي.

نصف كوب جزر.

3 فصوص ثوم مفروم.

بصلة.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كوب من البسله .

نصف كوب من الذرة.

نصف كوب من المشروم اختياري.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مكعب مرقة دجاج.

القليل من القرفة علي حسب الرغبه.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

طريقة التحضير :

نغسل الأرز جيداً، ويتم نقعه في كمية من الماء الدافئ لمدة ثلث ساعة تقريباً.

يتم تصفية الأرز، وغسله جيداً مرة أخرى بالماء الفاتر.

يتم تقطيع الجزر إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نفرم البصل ونضع حلة على النار بها الزيت، ويشوح بها البصل والثوم المفروم.

يقلبوا على النار حتى يتغير لونهم إلى الذهبي.

نضع البازلاء والمشروم والذرة والجزر مع التقليب على النار لفترة من الوقت حتى تذبل المكونات.

يضاف إليها الماء وتتبل بالملح والقرفة والزنجبيل والكمون، ونضع معهم مكعب المرقة.

تترك المكونات على النار حتى الغليان ويضاف إليها الأرز.

يترك على النار حتى الغليان، ونهدئ النار على المكونات ونغطي الحلة.

تترك لمدة نصف ساعة على النار الهادئة حتى نضج المكونات.

يتم غرفها في طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم .