وقود أوروبا يشتعل.. الأسعار تقفز 23.8% خلال عام

سجلت أسعار الوقود ومواد التشحيم الخاصة بوسائل النقل الشخصية، في دول الاتحاد الأوروبي قفزة سنوية بلغت 23.8% خلال أغسطس 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات أعلنها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الثلاثاء.

وجاءت الزيادة بعد ارتفاع سنوي بلغ 13.7% في يونيو و16.9% في يوليو، في مؤشر على تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الوقود خلال أشهر الصيف.

وأظهرت بيانات «يوروستات» ارتفاع الأسعار في 26 دولة من أصل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما تجاوزت الزيادة السنوية حاجز 20% في 18 دولة.

وسجلت بلغاريا أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 34.5%، تلتها ليتوانيا بـ28.8%، وفنلندا بـ27.6%، وألمانيا بـ27.5%، ثم فرنسا بـ27.4%.

في المقابل، جاءت المجر في أدنى مستويات الزيادة السنوية بنسبة 1.3%، تلتها السويد بـ6.1% وأيرلندا بـ11.7%.

الديزل والبنزين.. زيادات جديدة خلال شهر

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الديزل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.3% خلال أغسطس مقارنة بيوليو، بينما زادت أسعار البنزين بنسبة 3.3%.

وكانت أسعار الديزل قد ارتفعت في يوليو بنسبة 4.3%، مقابل زيادة بلغت 4.7% لأسعار البنزين مقارنة بشهر يونيو.

وسجلت أسعار الديزل ارتفاعاً شهرياً في 26 دولة، وكانت التشيك في المقدمة بزيادة بلغت 14.3%، تلتها بلغاريا بـ13.5% ولوكسمبورغ بـ12.3%.

أما أقل الزيادات الشهرية في أسعار الديزل فسُجلت في إيطاليا بنسبة 5.2%، ثم رومانيا بـ6.1% وهولندا بـ6.2%.

وبالنسبة إلى البنزين، ارتفعت الأسعار في 22 دولة، بينما استقرت في دولتين وانخفضت في ثلاث دول.

وسجلت إسبانيا أكبر زيادة شهرية في أسعار البنزين بنسبة 8.2%، تلتها رومانيا بـ6.6% وإيطاليا بـ6.3% وقبرص بـ6.2%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار البنزين بشكل طفيف في المجر بنسبة 0.6%، والدنمارك بنسبة 0.3%، وسلوفاكيا بنسبة 0.1%.

وتعكس البيانات اتساع نطاق ارتفاع أسعار الوقود في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس، مع تفاوت ملحوظ في معدلات الزيادة بين الدول الأعضاء.