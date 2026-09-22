قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل استئناف سيدة وصديقها على حكم إعدامهما في قضية قتل زوجها وتقطيع جثمانه
ترامب يستعد لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة وسط تحركات لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
وزير خارجية إسبانيا: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية تعيش في أمان
خاص | حسام عبد المجيد يرفض عرضًا من الأهلي عن طريق نادر شوقي
القصة الكاملة في تعدي رئيس قسم الأطفال على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي
برنامج طبي عربي إفريقي لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب في رواندا
إعلامي: محمود مرعي يدخل حسابات الأهلي.. وعموتة أبدى قناعته بضم اللاعب
نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
عبد الناصر زيدان يكشف مصير شباب الأهلي مع عموتة
هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإيراني بمطار الجزائر نتيجة توقف تقني
رفع عليه الحذاء واعتذار رسمي من عميد المعهد.. القصة الكاملة لتعدي طبيب على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وقود أوروبا يشتعل.. الأسعار تقفز 23.8% خلال عام

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

سجلت أسعار الوقود ومواد التشحيم الخاصة بوسائل النقل الشخصية، في دول الاتحاد الأوروبي قفزة سنوية بلغت 23.8% خلال أغسطس 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات أعلنها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الثلاثاء.

وجاءت الزيادة بعد ارتفاع سنوي بلغ 13.7% في يونيو و16.9% في يوليو، في مؤشر على تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الوقود خلال أشهر الصيف.

وأظهرت بيانات «يوروستات» ارتفاع الأسعار في 26 دولة من أصل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما تجاوزت الزيادة السنوية حاجز 20% في 18 دولة.

وسجلت بلغاريا أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 34.5%، تلتها ليتوانيا بـ28.8%، وفنلندا بـ27.6%، وألمانيا بـ27.5%، ثم فرنسا بـ27.4%.

في المقابل، جاءت المجر في أدنى مستويات الزيادة السنوية بنسبة 1.3%، تلتها السويد بـ6.1% وأيرلندا بـ11.7%.

الديزل والبنزين.. زيادات جديدة خلال شهر
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الديزل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.3% خلال أغسطس مقارنة بيوليو، بينما زادت أسعار البنزين بنسبة 3.3%.

وكانت أسعار الديزل قد ارتفعت في يوليو بنسبة 4.3%، مقابل زيادة بلغت 4.7% لأسعار البنزين مقارنة بشهر يونيو.

وسجلت أسعار الديزل ارتفاعاً شهرياً في 26 دولة، وكانت التشيك في المقدمة بزيادة بلغت 14.3%، تلتها بلغاريا بـ13.5% ولوكسمبورغ بـ12.3%.

أما أقل الزيادات الشهرية في أسعار الديزل فسُجلت في إيطاليا بنسبة 5.2%، ثم رومانيا بـ6.1% وهولندا بـ6.2%.

وبالنسبة إلى البنزين، ارتفعت الأسعار في 22 دولة، بينما استقرت في دولتين وانخفضت في ثلاث دول.

وسجلت إسبانيا أكبر زيادة شهرية في أسعار البنزين بنسبة 8.2%، تلتها رومانيا بـ6.6% وإيطاليا بـ6.3% وقبرص بـ6.2%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار البنزين بشكل طفيف في المجر بنسبة 0.6%، والدنمارك بنسبة 0.3%، وسلوفاكيا بنسبة 0.1%.

وتعكس البيانات اتساع نطاق ارتفاع أسعار الوقود في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس، مع تفاوت ملحوظ في معدلات الزيادة بين الدول الأعضاء.

أسعار الوقود الاتحاد الأوروبي مكتب الإحصاء الأوروبي ارتفاع أسعار الوقود الديزل والبنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

بالصور

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد