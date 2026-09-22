إعلامي: لائحة شؤون اللاعبين في الفيفا تمنع قطع إعارة محمد عاطف وعودته للزمالك

فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة بشأن قطع إعارة محمد عاطف لاعب الزمالك المعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش

وقال كريم رمزي في تصريحات على راديو ميجا اف ام: تردد خلال الساعات الماضية بعض الأنباء التي أشارت إلى رغبة الزمالك في قطع إعارة محمد عاطف من طلائع الجيش لتعويض رحيل بيزيرا .

وأضاف: ولكن المفاجأة أن لائحة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي فيفا تمنع الزمالك من قطع إعارة أي لاعب وقيده في صفوف الفريق بسبب إيقاف القيد الذي يعاني منه الزمالك.

وتابع: إعارة محمد عاطف إلى طلائع الجيش لمدة موسمين وبالتالي الزمالك لن يستطيع قطع اعارة محمد عاطف في يناير وبالتالي محمد عاطف لن يستطيع المشاركة مع الزمالك إلى بعد نهاية الإعارة ، اي بعد نهاية الموسم.

وواصل: الزمالك إذا قطع إعارة محمد عاطف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لن يستطيع قيده في صفوف الفريق وبالتالي لن يشارك مع الزمالك.