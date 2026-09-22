خاص | حسام عبد المجيد يرفض عرضًا من الأهلي عن طريق نادر شوقي

رفض حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، عرضًا للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وعلم صدي البلد، أن العرض تم تقديمه إلى اللاعب عن طريق وكيل اللاعبين نادر شوقي، في ظل رغبة الأهلي في تدعيم خط دفاعه والتعاقد مع مدافع جديد إلا أن حسام عبد المجيد رفض العرض، مفضلًا الاستمرار في تجربته الاحترافية بالدوري البلغاري خلال الفترة الحالية، وعدم العودة إلى الدوري المصري في الوقت الراهن.

ويواصل اللاعب مشواره الاحترافي خارج مصر، بعدما خاض تجربة مع الزمالك قبل انتقاله إلى الدوري البلغاري، ليصبح ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم بعض الأندية المصرية في فترات الانتقالات المقبلة.