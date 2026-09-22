المملكة المتحدة تجدد دعوتها لروسيا لقبول وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط

جددت المملكة المتحدة في بيان خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بعنوان الحوار التفاعلي بشأن أوكرانيا، الدعوة لروسيا لقبول وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط الذي عرضته أوكرانيا .

وأضاف البيان -الذي نشرته الحكومة البريطانية- أن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق أمام مفاوضات تفضي إلى سلام عادل ودائم.

وقالت المملكة المتحدة "تكشف التقارير المعروضة علينا عن واقع صارخ: فقد استهدفت القوات الروسية "بشكل منهجي ومتكرر مرافق الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا طوال شتاء 2025-2026"، مما ترك الملايين يواجهون انقطاع التيار الكهربائي ومئات الآلاف بلا تدفئة خلال أبرد شتاء تشهده أوكرانيا منذ عام 2010.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تقوض فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وتعطل الرعاية الصحية وإمدادات المياه، وتزيد في الوقت نفسه من الاحتياجات الإنسانية للملايين.