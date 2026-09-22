بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

تصدر الفنان أحمد العوضي ، اهتمام متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تفاعله مع تعليق أحد المتابعين على منشوره الأخير، الذي قدم خلاله توضيحًا بشأن تصريحاته التي أثارت حالة من الجدل، ووجه اعتذارًا للفنانة ياسمين عبد العزيز.

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

ولم يكتفِ المتابعون بمتابعة منشور العوضي، بل لفت أحد التعليقات أنظار الجمهور، بعدما مازح الفنان بشأن طول التوضيح الذي كتبه، ليأتي رد العوضي بطريقة أثارت تفاعلًا واسعًا.

تعليق ساخر على منشور أحمد العوضي

كتب أحد المتابعين تعليقًا على منشور أحمد العوضي قائلًا: «إي كل ده يا خويا ما تبعت فويس ع الخاص أسهل»، في إشارة ساخرة إلى طول الرسالة التي نشرها الفنان لتوضيح موقفه.

وجاء تعليق المتابع في إطار المزاح، خاصة أن منشور العوضي تضمن شرحًا تفصيليًا لما قصده من تصريحاته الأخيرة، إلى جانب تأكيده احترامه وتقديره لياسمين عبد العزيز.

أحمد العوضي يرد على المتابع

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

لم يتجاهل أحمد العوضي التعليق، بل رد عليه قائلًا: «اللي يولع على العام ينطفي في العام أخويا الغالي»، وهو الرد الذي جذب انتباه عدد من متابعيه.

وتفاعل الجمهور مع الحوار القصير بين الفنان والمتابع، خاصة أن الرد جاء بشكل عفوي ومباشر، دون الدخول في تفاصيل جديدة بشأن الأزمة أو التصريحات التي سبق أن أثارت الجدل.

ماذا قال أحمد العوضي في منشوره؟

وكان أحمد العوضي قد نشر رسالة أوضح خلالها أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص خلال ظهوره في برنامج «قصتي»، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله بشأن تصريحاته عن السيارات وتأويلها لم يكن المقصود منه الحديث عن العلاقات العاطفية.

وأكد العوضي أن التشبيه الذي استخدمه كان متعلقًا بمراحل الحياة، وليس بالعلاقات العاطفية، مقدمًا اعتذاره إذا كان البعض قد فهم حديثه بطريقة مختلفة عن قصده.

كما حرص على التأكيد على احترامه وتقديره للفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه يحمل ذكريات طيبة لكل من دخل حياته.

العوضي: أقدر ياسمين عبد العزيز

أكد أحمد العوضي، في رسالته أنه يدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواره، وأنه يقدرها ويحترمها، متمنيًا لها النجاح والتألق.

وجاءت هذه الرسالة بعد حالة من التفاعل مع تصريحاته، حيث اختار الفنان توضيح ما قصده بشكل مباشر، مؤكدًا أن الاعتذار واجب إذا تم تفسير كلامه بمعنى لم يقصده.

تفاعل الجمهور مع رد العوضي

وأعاد تعليق المتابع ورد أحمد العوضي تسليط الضوء على منشوره الأخير، خاصة أن الفنان اختار الرد بنفسه على التعليق بدل تجاهله.

وتنوعت ردود فعل المتابعين على الحوار، بينما استمر الاهتمام بمنشور العوضي الذي تناول خلاله ملابسات التصريحات المتداولة عنه، مؤكدًا أن هدفه كان توضيح موقفه والحفاظ على الاحترام المتبادل.