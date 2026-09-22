وكيل تعليم بورسعيد يحيل عددًا من المخالفات بمدرسة مكة المكرمة الرسمية لغات للشئون القانونية

واصل محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جولاته التفقدية المكثفة بمختلف المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء ميدانيًا، حيث تفقد مدرسة مكة المكرمة الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، بحضور رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، ولمياء الجهيني، مدير إدارة المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات والتعليم الخاص، وكان في استقبالهم هبة القطان، مدير المدرسة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وكيل تعليم بورسعيد يحيل عددًا من المخالفات بمدرسة مكة المكرمة الرسمية لغات إلى الشئون القانونية

وشملت الجولة تفقد عدد من الفصول وقاعات رياض الأطفال والمعامل، ومتابعة انتظام العمل داخل المدرسة، التي تضم 241 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية موزعين على 28 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى 56 طفلا بمرحلة رياض الأطفال موزعين على قاعتين.

وحرص مدير المديرية على متابعة واقع العملية التعليمية بصورة مباشرة، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل.

وخلال الجولة، رصد مدير المديرية عددًا من المخالفات، ووجه بإحالتها إلى إدارة الشؤون القانونية بإدارة شمال التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد أن المتابعة الميدانية لا تقتصر على رصد مستوى الأداء، وإنما تمتد إلى التعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، بما يضمن الانضباط المؤسسي وانتظام سير العملية التعليمية ويحفظ حقوق الطلاب.

وشدد محمود بدوي على أن الانضباط داخل المدارس مسئولية لا تقبل التهاون، وأن مديرية التربية والتعليم تواصل متابعتها الميدانية بمختلف الإدارات والمدارس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، في إطار من الموضوعية وتطبيق اللوائح، بما يدعم بيئة تعليمية آمنة و منضبطة ويعزز جودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية.