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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع أرض العزب بحي العرب

نهو أعمال الطبقة الأسفلتية بأرض العزب بعد استكمال شبكة متكاملة لبلاعات الأمطار
نهو أعمال الطبقة الأسفلتية بأرض العزب بعد استكمال شبكة متكاملة لبلاعات الأمطار

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار، والذي يستهدف خدمة مناطق أمل العرب والحديدي والنادي وجزء من منطقة السلام تمليك، وذلك في إطار خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورافق المحافظ خلال المتابعة  المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب والمهندسة أمل الألفي، مدير التنمية الحضرية بالمحافظة

ووجه محافظ بورسعيد بدفع وتيرة التنفيذ وتكثيف معدلات العمل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق الاستفادة المثلى للمناطق المستهدفة

نهو أعمال الطبقة الأسفلتية بأرض العزب بعد استكمال شبكة متكاملة لبلاعات الأمطار

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع منطقة «أرض العزب» بنطاق حي العرب، والتي تضم 147 عمارة سكنية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع، بحضور المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق

وتابع المحافظ أعمال تطوير شبكة الطرق بالمنطقة، حيث تم نهو أعمال الطبقة الأسفلتية، عقب الانتهاء من تنفيذ شبكة متكاملة من بلاعات الأمطار والبردورات وأعمال الإنترلوك وأعمدة الإنارة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الحركة داخل المنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة، والتي شملت صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات LED جديدة بجميع شوارع المنطقة الرئيسية والفرعية، إلى جانب أعمال تطوير الأرصفة وتنفيذ الإنترلوك، بما يعزز مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمنطقة

وشملت أعمال التطوير شوارع السعودية والإمارات وسوريا والسودان، وميداني لبنان والأردن، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بشوارع «أرض العزب» وتحسين البيئة السكنية لنحو 147 عمارة بالمنطقة

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والبنية التحتية، ويرتقي بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية

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