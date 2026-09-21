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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارات تتحرك لـ خدمة المواطن.. 24 ساعة تكشف أبرز الخدمات على طاولة الحكومة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد الاسكندرانى

شهدت الساعات الماضية تحركات عدة وزارة داخل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتؤكد تلاصقها نحو خدمة المواطن المصري ومراعة مصالحة عبر العديد من الملفات  الهامة، نرصدها لقراء ومتابعي موقع "صدى البلد" في السطور القادمة.

خدمات وزارة الزراعية 


تحركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلةً في الإدارة المركزية لمحطات البحوث التابعة لمركز البحوث الزراعية، حصاد تقاوي الأرز ونتائج البرامج البحثية في محطة بحوث الجميزة.

 افتتاح أعمال تطوير مجزر بلقاس

 

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر بلقاس، في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا.

«التدخل السريع» بالقليوبية يستجيب لبلاغ عن مسن يفترش الرصيف 

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بشأن تواجد مسن يفترش الرصيف أمام محطة مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة، حيث تحرك الفريق للتعامل مع الحالة.
وانتقل فريق التدخل السريع إلى موقع البلاغ، حيث تم العثور على المسن وإجراء دراسة لحالته والاستماع إليه للوقوف على ظروفه واحتياجاته.

إسعاف هليكوبتر في مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مساء اليوم الإثنين، مع ممثلي مع إحدى شركات الطائرات الهليكوبتر؛ لبحث سبل التعاون في تطوير خدمات الإسعاف الجوي والطوارئ الطبية بالطائرات المروحية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المناقشات السابقة بين الوزارة والشركة بشأن الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية لتطوير منظومة متكاملة للإسعاف الجوي، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ونقل المرضى، لا سيما في المناطق النائية والطرق السريعة والمناطق الصحراوية.

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